Nvidia разработала графический онлайн-редактор для своего нейросетевого художника GauGAN

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Nvidia представила GauGAN в марте, однако теперь у нейросетевого художника появился графический онлайн-редактор, благодаря которому технологию может опробовать любой желающий. Приложение позволяет выбрать интересующий стиль, форму кисти, ее размер, а также то, во что конкретно нейросеть должна превратить тот или иной мазок (например, в траву, облака, камни, дороги, снег, кусты, камни или реки). Программа доступна по ссылке и сразу открывается в браузере.

Напомним, что GauGAN представляет собой, как его называют сами создатели, «Paint поколения искусственного интеллекта». Приложение способно создавать из схематичных и самых простых рисунков фотореалистичные пейзажи и разного рода абстракции на тему природы. Для «обучения» программы Nvidia прогнала через нейросеть свыше миллиона изображений из Flickr.

Интересно, что ПО каждый раз генерирует уникальные полотна. При этом нейросеть уделяет внимание даже мелким деталям, таким как отражения в воде и отсутствие или наличие листвы на деревьях в зависимости от выбранного сезона.

Nvidia рассчитывает на то, что GauGAN найдет широкое применение в сообществах дизайнеров, архитекторов, игровых разработчиков и людей, увлеченных живописью. Кроме того, известно, что нейросетевого художника нашли полезным медики, которые используют программу в качестве психотерапевтического инструмента.

В ближайшем будущем авторы GauGAN намерены обучить нейросеть работать не только с природными пейзажами, но и с городскими ландшафтами и изображениями людей.

Источник: DTF