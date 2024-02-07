Новости Софт 07.02.2024 в 10:37 comment views icon

Ikea запустила ИИ-ассистента на базе GPT — чтобы «уменьшить стресс» от шопинга

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Ассистент, который недавно появился в GPT Store, визуализирует и представляет продукты Ikea, чтобы вы могли создать план покупок перед посещением магазина или заказать доставку.

В Ingka Group (крупнейший владелец франшизы Ikea) говорят, что ИИ-помощник является частью серии экспериментов, которые компания проводит, чтобы присоединиться к «эволюции искусственного интеллекта и сформировать соответствующую стратегию».

Ikea запустила ШІ-асистента на базі GPT — щоб «зменшити стрес» від шопінгу

В то же время Эмилия Дэвид из The Verge, которая испытала чат-бот, отмечает, что он часто работает медленно или предоставляет неправильные результаты — и в некоторых случаях легче сразу перейти на сайт Ikea для выбора. Однако при отсутствии консультанта рядом с вами в магазине, можно использовать мобильную версию Ikea GPT для того, чтобы узнать больше информации о товаре.

Сейчас помощник доступен только для владельцев ChatGPT Plus в США, но вскоре Ingka Group планирует расширить доступ к другим регионам

Ранее в Ikea уже экспериментировали с умными технологиями — например в 2022-м магазин запустил функцию виртуального дизайна дома в приложении Ikea Kreativ.

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