Илон Маск: Электропикап Tesla Cybertruck получит функцию управления задними колесами для большей маневренности

Во время типичного для себя онлайн-общения с фанатами Илон Маск всего одной фразой заставил потенциальных владельцев электропикапа Tesla Cybertruck задуматься о возможной функциональности новинки.

Итак, по словам руководителя компании, серийная версия Cybertruck будет практически такой же, какой ее показали впервые в 2019 году. Естественно, между концептом и коммерческой моделью будут незначительные отличия, но в целом «кибертрак» останется все тем же угловатым бронетранспортером из будущего.

Второе заявление оказалось неожиданным, так как ранее о возможности управлять задними колесами никто из создателей Tesla Cybertruck не говорил. Теперь же Илон Маск заявил, что разработчики уже добавили эту возможность для того, чтобы массивный электропикап был более маневренным.

Friday afternoons are usually Tesla design studio time. Cybertruck will be almost exactly what was shown. We’re adding rear wheel steering, so it can do tight turns & maneuver with high agility.

Lot of other great things coming.

— Elon Musk (@elonmusk) July 3, 2021