Илон Маск: Электропикап Tesla Cybertruck получит функцию управления задними колесами для большей маневренности





Во время типичного для себя онлайн-общения с фанатами Илон Маск всего одной фразой заставил потенциальных владельцев электропикапа Tesla Cybertruck задуматься о возможной функциональности новинки.

Итак, по словам руководителя компании, серийная версия Cybertruck будет практически такой же, какой ее показали впервые в 2019 году. Естественно, между концептом и коммерческой моделью будут незначительные отличия, но в целом «кибертрак» останется все тем же угловатым бронетранспортером из будущего.

Второе заявление оказалось неожиданным, так как ранее о возможности управлять задними колесами никто из создателей Tesla Cybertruck не говорил. Теперь же Илон Маск заявил, что разработчики уже добавили эту возможность для того, чтобы массивный электропикап был более маневренным.

Friday afternoons are usually Tesla design studio time. Cybertruck will be almost exactly what was shown. We’re adding rear wheel steering, so it can do tight turns & maneuver with high agility. Lot of other great things coming. — Elon Musk (@elonmusk) July 3, 2021

Так как подробностей Маск не рассказал, нам остается лишь предполагать, какой именно вариант системы выбрали разработчики. В простейшем исполнении задние колеса просто автоматические подруливают в поворотах, позволяя обеспечить лучшую управляемость в скоростных поворотах и упрощая маневры на узких улицах. В более сложном варианте, который использует электропикап-конкурент GMC Hummer EV, систему можно переключить в «режим краба». В этом случае все четыре колеса могут синхронно повернуться на одинаковый угол, чтобы пикап смог передвигаться по диагонали, объезжая препятствия на бездорожье и паркуясь в узких местах.

И, наконец, самый продвинутый третий вариант, в котором управление всеми четырьмя колесами дополнено четырьмя раздельными двигателями, как у Rivian R1S/R1T. В итоге такой автомобиль может не только двигаться боком, но и разворачиваться на одном месте, выполняя так называемый «танковый разворот». Данный вариант Tesla Cybertruck не получит практически гарантированно, так как даже в самой продвинутой версии оснащается всего тремя двигателями.

Отметим, что больше подробностей о финальной версии Tesla Cybertruck, уже собравшей более миллиона предзаказов, мы должны узнать в ближайшее время во время презентации, обещанной на второй квартал текущего года. Мероприятие слегка задерживается, однако Илон Маск настаивает, что первые поставки электропикапа начнутся до конца 2021 года, а массовое производство стартует уже в 2022 году.

Источник: InsideEV’s