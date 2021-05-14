Американцы показали зрелищное видео тестирования электропикапа GMC Hummer EV в горных условиях

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Еще во время анонса электропикапа GMC Hummer EV производитель заявил, что это будет не городской стиляга, а настоящий внедорожник, способный на преодоление серьезных преград. И, чтобы доказать это утверждение и проверить готовность модели к офф-роуду, компания отправила группу электрических Хаммеров в легендарные скалы Моаба (Юта, США).

Именно здесь, на крутых склонах и гравийных дорогах, GMC Hummer EV показал свои лучшие возможности, включая полный привод e4WD с управлением вектора тяги и блокировкой дифференциала eLockers, адаптивную пневмоподвеску, возможность управление ускорением/торможением одной педалью, а также режимы Extract Mode, Terrain Mode и CrabWalk.

В компании также поделились основными характеристиками «проходимости» электрического внедорожника в различных режимах:

Напомним, что электропикап GMC Hummer EV будет доступен в четырех версиях, которые будут выходить на рынок ежегодно, начиная с осени текущего года. Мощность различных версий модели составит от 625 л.с. до 1000 л.с., запас хода — от 400 до 560 км, а стоимость — от $79,995. В текущем году также был представлен электрокроссовер GMC Hummer EV SUV с весьма похожими характеристиками.

Источник: GMC