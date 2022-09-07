Илон Маск о покупке Twitter: «Это бессмысленно, если мы движемся к третьей мировой войне»

Илон Маск хотел «притормозить» приобретение Twitter за $44 млрд через несколько месяцев после того, как россия вторглась в Украину. Предприниматель заявил в приватных сообщениях, что покупать Twitter не имеет смысла с учетом возможной Третьей мировой войны.

Переписка была обнародована 6 сентября на слушаниях по поводу переноса судебного разбирательства относительно сделки Маска по покупке Twitter. Текстовые сообщения были отправлены 8 мая банкиру из Morgan Stanley, финансирующего часть сделки Маска. В них миллиардер процитировал предстоящее выступление владимира путина. Официальной причиной отказа от сделки якобы имевшее место неправомерное сокрытие Twitter данных о ботах и спам-аккаунтах.

«Давайте притормозим всего на несколько дней», — процитировал адвокат Twitter сообщение Маска во время слушаний. «Завтрашняя речь путина действительно важна. Нет смысла покупать Twitter, если мы движемся к Третьей мировой войне».

Адвокат Маска Алекс Спиро ответил, что характеристика текстов в суде была «полной чепухой, как показывает полная цепочка текстовых сообщений». Ожидается, что полный текст разговора будет внесен в протокол суда на следующей неделе.

Маск подписал соглашение о покупке и приватизации Twitter в апреле. Когда в июле он заявил, что отказывается от сделки, Twitter почти сразу же подал в суд, чтобы обеспечить исполнение контракта и заставить Маска приобрести компанию по согласованной цене. Многие полагают, что Маск проиграет судебный процесс, который должен состояться в начале октября.

Зачитывая сообщения, юрист Twitter заявил, что Маск нарушает контракт, и единственная мотивация выхода из сделки – личные финансовые проблемы. Адвокаты Маска считают, что Twitter не нашел никаких доказательств, подтверждающих эту теорию.

Источник: Insider