Илон Маск опроверг слухи о скором выходе обновленных электромобилей Tesla Model S и Model X, модели получат только «ряд незначительных текущих улучшений»

Месяц назад мы написали о слухах, согласно которым уже осенью Tesla должна была запустить в производство обновленные электромобили Model S и Model X со свежим дизайном, новыми двигателями и батареями. К сожалению для потенциальных покупателей Tesla эти слухи опроверг сам Илон Маск и, как обычно, сделал это с помощью Twitter.

В ответ на вопрос подписчика о том, когда же появятся обновленные электромобили Tesla, Илон Маск ответил следующее:

There is no “refreshed” Model X or Model S coming, only a series of minor ongoing changes. Most significant change in past few years was to use high efficiency Model 3 rear drive unit as S/X front drive unit. That went into production 3 months ago.

