Илон Маск опроверг слухи о скором выходе обновленных электромобилей Tesla Model S и Model X, модели получат только «ряд незначительных текущих улучшений»

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Месяц назад мы написали о слухах, согласно которым уже осенью Tesla должна была запустить в производство обновленные электромобили Model S и Model X со свежим дизайном, новыми двигателями и батареями. К сожалению для потенциальных покупателей Tesla эти слухи опроверг сам Илон Маск и, как обычно, сделал это с помощью Twitter.

В ответ на вопрос подписчика о том, когда же появятся обновленные электромобили Tesla, Илон Маск ответил следующее:

«Мы не собираемся представлять «обновленные» Model X или Model S, электромобили получат только ряд незначительных текущих улучшений. Самым заметным нововведением для этих моделей за последние несколько лет стало использование высокоэффективного заднего электродвигателя от Model 3 в качестве переднего двигателя для Model S/X. Эти версии начали собирать еще три месяца назад».

There is no “refreshed” Model X or Model S coming, only a series of minor ongoing changes. Most significant change in past few years was to use high efficiency Model 3 rear drive unit as S/X front drive unit. That went into production 3 months ago. — Elon Musk (@elonmusk) 9 июля 2019 г.

Отметим, что слова Илона Маска не означают, что мы в принципе не увидим обновленных электромобилей Tesla Model S и Model X. Возможно, они находятся на ранних этапах разработки и глава Tesla пока не хочет снижать спрос на «старые» версии своими заявлениями. Возможно, эти электромобили получат другие обозначения, что юридически сделает их новыми моделями, а не обновленными версиями старых моделей.

В любом случае, рано или поздно эти модели обновят, по крайней мере внешне, так как любой дизайн приедается, что в итоге отрицательно сказывается на продажа.

Напомним, что слухи приписывали Tesla желание запустить производство обновленных Model S и Model X уже в сентябре текущего года. Новинки якобы должны были получить свежий дизайн в стиле Model 3, новую платформу с тремя двигателями, а также улучшенную батарею собственной конструкции с запасом хода до 640 км.

Источник: Electrek, Илон Маск