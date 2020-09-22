Илон Маск предупредил, что Tesla начнет массовый выпуск новых батарей не раньше 2022 года





Глава Tesla Илон Маск сделал важное объявление относительно предстоящего батарейного мероприятия Battery Day, которое состоится уже сегодня, 22 сентября (из-за разницы часовых поясов у нас ночь 23 сентября). В нескольких твитах он сообщил, что массовое производство нашумевших новых батарей собственной разработки Tesla начнется только в 2022 году. Они важны для долгосрочных производственных целей компании, в первую очередь они предназначены для Semi, Cybertruck и Roadster.

И хотя Маск прямо не упоминает новую батарею, очевидно, что речь именно о ней, учитывая контекст и многочисленных утечки. Буквально на днях мы рассматривали фотографии прототипов аккумуляторных ячеек нового формата в корпусе 54х98 мм — они в десять раз объемнее элементов формата 2170 (21 мм — диаметр, 70 мм — высота), используемых в электромобилях сейчас. Ожидается, что эти новые батареи Tesla с более доступной ценой (ниже $100 за кВт·ч емкости) и повышенной долговечностью (гарантированный ресурс 1 млн миль) смогут произвести мини-революцию в автомобильной и энергетической отраслях.

Маск рассказал, что Tesla обращалась к поставщикам — Panasonic, LG, CATL (и рассматривала другие компании) с предложением увеличить заказы. В то же время производитель прогнозирует, что даже при максимальных объемах поставок на протяжении всего 2022-го и дальше будет сохраняться значительный дефицит аккумуляторов.

Глава Tesla особо подчеркнул, что наладить автоматизированное производство с использованием новой технологии намного сложнее («в 1000%-10 000%»), чем разработать и собрать пару прототипов.

Предыдущие утечки указывали, что Tesla построила пилотную производственную линию для отладки технологии (кодовое название Roadrunner) рядом с основной калифорнийской фабрикой во Фримонте, а немецкий производитель промышленных роботов Grohmann Engineering, которого Tesla купила в конце 2016 года, занимается разработкой производственного оборудования для крупносерийного производства. В сети проскакивала информация, что Tesla также планирует развернуть новую систему производства аккумуляторов на своей будущей Gigafactory 5 в Остине.

Старт производства нового Tesla Roadster, который был представлен еще в 2017 году, планируется на вторую половину 2021 года, а выход Cybertruck и Semi — в 2021-м.

Источник: Илон Маск