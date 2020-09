Первые фото предполагаемых новых батарей Tesla — диаметр вдвое больше, чем у ячеек 2170

Веб-ресурс Electrek поделился «эксклюзивными» фото, на которых якобы запечатлены нашумевшие принципиально новые аккумуляторные ячейки собственной разработки Tesla, произведенные с использованием нового производственного процесса Roadrunner.

О проекте Roadrunner и потенциально революционных батареях Tesla, выделяющейся доступной ценой (ниже $100 за кВт·ч емкости) и повышенной долговечностью (гарантированный ресурс 1 млн миль), мы уже рассказывали не один раз. Ранее Tesla выделила под «завод по производству аккумуляторов Tera», использующий новую производственную технологию под названием Roadrunner, одно из зданий рядом с основной калифорнийской фабрикой во Фримонте.

Фотографии Electrek получил от источника, пожелавшего сохранить анонимность. Другой независимый источник подтвердил Electrek, что это действительно один из аккумуляторных элементов Tesla, произведенных с помощью системы Roadrunner.

Подробные технические характеристики новых батарей Tesla пока держатся в тайне. Но кое-что выделить эти фото все же позволяют.

Диаметр предполагаемых новых ячеек Tesla, запечатленных на этих фото, вдвое больше, чем у ячеек 2170, использующихся в автомобилях Tesla и выпускающихся на предприятии Gigafactory 1 в Неваде. Напомним, это литий-ионные элементы с катодом из никеля, кобальта и алюминия (NCA), разработанные Tesla совместно с Panasonic. Они выделяются рекордной для отрасли удельной энергетической плотностью свыше 700 Вт·ч/дм3.

Увеличение диаметра элемента батареи вдвое дает в четыре раза больше пространства внутри корпуса. То есть, потенциально можно получить большую емкость при одновременном снижении затрат за счет упрощения конструкции и меньшего количества ячеек в одной упаковке. Это в свою очередь сулит прирост запас хода на одной зарядке без увеличения физических размеров блока и массы автомобиля.

Фото демонстрируют ячейку без печатных контактов. В мае Tesla получила патент, описывающий технологию производства именно таких батарей.

Современные элементы представляют собой рулон, в котором катод, анод и разделители скручены вместе, а контакты анода и катода подведены к положительному и отрицательному терминалам ячейки. Электрический ток направляется через контакты к разъемам на внешней стороне корпуса.

Запатентованная Tesla конструкция без контактных пластин позволяет снизить сопротивление тока, влияющее на работоспособность батареи. Тогда еще Маск, комментируя разработку, заявил, что на самом деле это очень важно. Помимо увеличения емкости ячейки, отсутствие контактов снижает стоимость и упрощает производство.

Way more important than it sounds

— Elon Musk (@elonmusk) May 7, 2020