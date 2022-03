Илон Маск прилетел в Германию для анонса поставок первых электромобилей Model Y в Европе

Tesla готовится к поставкам первых 30 автомобилей Model Y, произведенных на немецком заводе в Грюнхайде. Европейский производственный центр стоимостью €5 миллиардов является крупнейшей инвестицией в немецкий авторынок.

Илон Маск прилетел в Берлин в понедельник и рассказал о производстве новинок.

Excited to hand over the first production cars made by Giga Berlin-Brandenburg tomorrow!

— Elon Musk (@elonmusk) March 21, 2022