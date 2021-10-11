9 октября Tesla провела в немецком городке Грюнхайде масштабный фестиваль Giga-Fest, посвященный открытию своего первого европейского завода Giga Berlin-Brandenburg в немецком Бранденбурге. Гендиректор компании Илон Маск выступил на сцене с речью на немецком языке, а также сообщил, что первые серийные Model Y могут сойти с конвейера уже в следующем месяце.

О строительстве первой европейской «Гигафабрики» Tesla объявила в ноябре 2019 года, планируя начать отгрузку первых автомобилей в 2021 году. Сейчас Giga Berlin-Brandenburg находится на завершающей стадии строительства, несмотря на несколько проволочек из-за жалоб экологов. В субботу Маск заявил, что Tesla посадит больше деревьев, чем срубит во время строительства, и будет использовать как можно меньше воды на заводе.

Глава Tesla надеется, что в ближайшие недели местные власти дадут «зеленый свет» и на объекте начнется серийное производство Model Y. Последнее публичное обсуждение волнующих общественность вопросов по проекту завершится 14 октября, после чего государственное управление по охране окружающей среды примет окончательное решение по итогам обязательной экологической экспертизы объекта.

В субботу, 9 октября, Tesla провела мероприятие в стиле региональной ярмарки Giga-Fest в Грюнхайде возле Giga Berlin-Brandenburg c обещанным рейвом, аттракционами и экскурсиями по новому заводу для местных жителей. Фестиваль посетило девять тысяч человек — на его проведение Tesla запрашивала у властей специальное разрешение, а обязательным условием участия было подтверждение вакцинации или перенесенной болезни либо отрицательный ПЦР-тест.

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«Запуск производства — это хорошо, но крупномасштабное производство — это сложно. Для выхода на запланированные объемы выпуска потребуется больше времени, чем для строительства завода». Илон Маск CEO Tesla

Глава Tesla рассчитывает, что Giga Berlin-Brandenburg выйдет на объемы от 5 до 10 тыс. автомобилей в неделю к концу 2022 года и к тому моменту компания развернет рядом с линиями по выпуску автомобилей полномасштабное производство батарей. Tesla намерена инвестировать 5 миллиардов евро в завод по выпуску батарей для электромобилей мощностью 50 ГВт·ч, что существенно превышает установленную мощность завода Volkswagen (40 ГВт·ч) в Зальцгиттере. На Giga Berlin-Brandenburg будут выпускать новейшие цилиндрические элементы нового формата 4680, которые должны обеспечить компании Илона Маска возможность выпустить доступный электромобиль с автопилотом за 25 тыс. долларов к 2024 году. Разработкой производственного оборудования для крупносерийного производства 4680 занимается немецкий производитель промышленных роботов Grohmann Engineering, которого Tesla купила в конце 2016 года (по плану, это произойдет в 2022 году).

Еще один важный момент — на Giga Berlin-Brandenburg будут использоваться новейшие литейные установки Giga Press от IDRA, характеризующиеся прижимным усилием до 6200 тонна-сил. С их помощью будут изготавливать целиком всю заднюю часть кузова. Ранее Илон Маск говорил, что Model Y немецкой сборки станет настоящей «революцией в кузовостроении». Используя опыт в производстве гигантских литых деталей, Tesla может соединить структурным аккумуляторным блоком большую цельную заднюю часть и переднюю часть днища в единую платформу (такой себе конструктор Lego).

Еще в конце 2020 года суммарные производственные мощности двух текущих заводов Tesla превысили 1 млн авто. Проектная мощность европейского завода Tesla — 500 тыс. автомобилей в год. Помимо Model Y, на Giga Berlin-Brandenburg будут выпускаться младшие седаны Model 3. Работать на заводе будет порядка 12 000 человек. Параллельно с Giga Berlin-Brandenburg компания Илона Маска достраивает второй завод в США Giga Texas — накануне Илон Маск объявил о переносе штаб-квартиры Tesla из Калифорнии в Техас.