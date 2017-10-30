Илон Маск впервые показал на фото подземный тоннель The Boring Company под Лос-Анжелесом

Когда в декабре прошлого года Илон Маск впервые обмолвился о создании компании The Boring Company, которая займется прокладкой автомобильных туннелей для решения проблемы автомобильных пробок как таковой, мало кто воспринял это всерьез. Позже стало понятно, что планы Маска в отношении новоиспеченного предприятия простираются гораздо дальше, чем считалось изначально. И кроме прокладки маршрутов для скоростных поездов Hyperloop, потенциально, могут включать проекты, касающиеся колонизации Марса. Об успехе The Boring Company пока что еще рано говорить, но, как бы там ни было, в жизнеспособности самого плана уже сейчас никто не сомневается.

В минувшие выходные Илон Маск опубликовал на своей страничке в Instagram первую фотографию тоннеля, строительство которого сейчас ведется под Лос-Анжелесом. По сути, это документальное подтверждение, что все эти месяцы с момента получения разрешения в августе The Boring Company делала то, для чего, собственно, и была создана – рыла тоннель. По фото можно сказать, что вживую тоннель выглядит в точности таким же, как на ранее опубликованном концептуальном видео, демонстрировавшем то, что именно должна создать The Boring Company.

На данный момент длина тоннеля составляет немногим более 150 м. В последующие 3-4 месяца планируют проложить тоннель на 3,2 км, а за год — соединить тоннелем аэропорт LAX и 101 шоссе.

The Boring Company tunnel under LA A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Oct 28, 2017 at 1:51pm PDT

Напомним, по изначальному замыслу, сеть подземных тоннелей станет альтернативой и очевидно, что не бесплатной, для тех, кто не хочет стоять в пробках. Оборудованная специальными платформами, она позволит перемещать автомобили, а в будущем, возможно, и людей со скоростью до 200 км/ч.

Понятно, что все это – игра на публику с публикацией фотографий оборудования, рабочего подъемника, электромобиля Tesla Model S в тоннеле – делается ради привлечения внимания инвесторов, без вложений которых реализовать все задуманное вряд ли получиться.

Буквально на прошлой неделе мы писали, что The Boring Company Илона Маска приобрела вторую бурильную машину и получила разрешение на прокладку второго тоннеля от Нью-Йорка до Вашингтона. Вероятно, теперь бурение дело должно пойти быстрее.

Источник: Илон Маск Instagram