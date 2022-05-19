Илон Маск за день потерял $12 млрд из-за твитов с критикой ESG и о своей поддержке Республиканской партии

Илон Маск целый день делал публикации в Twitter. За этом время он раскритиковал ESG, заявил о поддержке республиканцев и пообщался с несколькими пользователями соцсети, которую хочет купить дешевле ранее заявленных 44 млрд долларов.

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После всех этих твитов стоимость Tesla опустилась до самого низкого в этом году уровня, лишив Маска состояния в размере 12,3 млрд долларов. Акции Twitter тоже начали дешеветь активнее.

В целом Маск потерял 49 миллиардов долларов с момента подачи заявки на приобретение Twitter в апреле. Отчасти из-за того, что рынок в целом начал проседать, а некоторые инвесторы Tesla обеспокоены тем, откуда Маск возьмет деньги на завершение сделки.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, 50-летний Маск остается самым богатым человеком в мире с состоянием в 209,9 миллиарда долларов. С начала этого года его состояние сократилось на 60,4 миллиарда долларов. Больше него потерял Чанпэн Чжао из Binance (81 миллиард долларов) и Джефф Безос (62 миллиарда долларов).

Самый богатый человек в мире заявил, что ESG — это надувательство после того, Tesla была исключена из индекса S&P 500 ESG. А компания Exxon вошла в десятку лучших в мире в области охраны окружающей среды, социальной сферы и управления (ESG).

Еще в одном твите Маск отметил, что в прошлом поддерживал демократов, потому что «они были (в основном) партией доброты», но теперь передумал.

«Они стали партией раздора и ненависти, поэтому я больше не могу их поддерживать и буду голосовать за республиканцев», — написал он.