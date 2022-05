Илон Маск за день потерял $12 млрд из-за твитов с критикой ESG и о своей поддержке Республиканской партии

Илон Маск целый день делал публикации в Twitter. За этом время он раскритиковал ESG, заявил о поддержке республиканцев и пообщался с несколькими пользователями соцсети, которую хочет купить дешевле ранее заявленных 44 млрд долларов.

После всех этих твитов стоимость Tesla опустилась до самого низкого в этом году уровня, лишив Маска состояния в размере 12,3 млрд долларов. Акции Twitter тоже начали дешеветь активнее.

В целом Маск потерял 49 миллиардов долларов с момента подачи заявки на приобретение Twitter в апреле. Отчасти из-за того, что рынок в целом начал проседать, а некоторые инвесторы Tesla обеспокоены тем, откуда Маск возьмет деньги на завершение сделки.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, 50-летний Маск остается самым богатым человеком в мире с состоянием в 209,9 миллиарда долларов. С начала этого года его состояние сократилось на 60,4 миллиарда долларов. Больше него потерял Чанпэн Чжао из Binance (81 миллиард долларов) и Джефф Безос (62 миллиарда долларов).

Самый богатый человек в мире заявил, что ESG — это надувательство после того, Tesla была исключена из индекса S&P 500 ESG. А компания Exxon вошла в десятку лучших в мире в области охраны окружающей среды, социальной сферы и управления (ESG).

Еще в одном твите Маск отметил, что в прошлом поддерживал демократов, потому что «они были (в основном) партией доброты», но теперь передумал.

For Twitter to deserve public trust, it must be politically neutral, which effectively means upsetting the far right and the far left equally

— Elon Musk (@elonmusk) April 27, 2022