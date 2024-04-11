Instagram будет размывать нюдсы, которые отправляют в Direct подросткам

Instagram приступит к тестированию функции, которая размывает сообщения, содержащие изображения обнаженного тела. Основная цель этого нововведения — защитить подростков и предотвратить контакты с потенциальными мошенниками.

Meta заявила, что функция защиты для Direct в Instagram будет использовать машинное обучение на устройстве, чтобы анализировать, содержит ли присланное изображение обнаженное тело. Эта функция будет включена по умолчанию для пользователей в возрасте до 18 лет. Meta также проинформирует взрослых пользователей, чтобы поощрить их включить ее.

«Поскольку изображения анализируются на самом устройстве, защита от обнаженного тела также будет работать в чатах со сквознім шифрованием, где Meta не будет иметь доступа к этим изображениям, если кто-то не решит сообщить об этом нам», — заявили в компании.

В отличие от приложений Meta Messenger и WhatsApp, прямые сообщения в Instagram не шифруются, но компания заявила, что планирует ввести шифрование для этого сервиса.

Meta также сообщила, что разрабатывает технологию, которая поможет идентифицировать учетные записи, которые потенциально могут участвовать в мошенничестве с сексуальным вымогательством. Компания тестирует новые всплывающие сообщения для пользователей, которые могли взаимодействовать с такими учетными записями.

Источник: reuters