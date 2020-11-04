Intel купила стартап Cnvrg, работающий над платформой для создания, управления и автоматизации машинного обучения





Компания Intel продолжает скупать стартапы, занимающиеся разработками в сфере искусственного интеллекта. В этот раз чипмейкер приобрёл израильскую компанию Cnvrg.io. Она разработала и эксплуатирует платформу для создания и запуска моделей машинного обучения, которые можно использовать для обучения и отслеживания нескольких моделей, их сравнения, создания рекомендаций и других задач.

Представитель Intel подтвердил факт покупки. При этом он отметил, Cnvrg в дальнейшем будет работать в качестве независимой компании Intel и продолжит обслуживать существующих и будущих клиентов. Среди таких клиентов упоминаются Lightricks, ST Unitas и Playtika.

Intel не раскрыла финансовые детали сделки, а также не поделилась информацией о том, кто из представителей Cnvrg присоединится к Intel. Основателями стартапа являются Йохай Эттун (генеральный директор) и Лия Форкош Колбен. Компания привлекла финансирование в сумме $8 млн от Hanaco Venture Capital и Jerusalem Venture Partners. По оценкам PitchBook, в последнем раунде стартап был оценен примерно в $17 млн.

Источник: techcrunch