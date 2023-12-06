Intel обвинила AMD в «полуправде» в их схеме нейминга Ryzen. Но удалила презентацию

Intel обвинила AMD в «продаже полуправды ничего не подозревающим клиентам», используя архитектуру Zen 2 (вместо Zen 4) в некоторых из последних мобильных процессоров серии Ryzen 7000. В ныне удаленной презентации для системных интеграторов «Основные истины– Intel в основном сосредоточены на мобильном процессоре AMD Ryzen 5 7520U и его запутанном и несколько обманчивом названии.

В прошлом году AMD представила новую схему именования для своей серии Ryzen 7000, в которой первая цифра указывает на модельный год, вторая – на сегмент, а третья – на архитектуру. На первый взгляд, взглянув на название Ryzen 5 7520U, можно подумать, что это новый процессор среднего класса от AMD, поскольку цифра 7 означает, что он новейший. Но Ryzen 5 7520U действительно базируется на старой архитектуре AMD Zen 2, а не на новейшей Zen 4, передает The Verge.

«Ryzen 5 7520U построен на устаревшей архитектуре Zen 2, выпущенной в 2019 году!» — говорится в презентации, выкрикивает Intel в своей презентации. «Старая архитектура AMD спрятана у всех на виду!». Intel также сравнила название процессора AMD с продажей змеиного масла – фраза, используемая для описания обманчивого маркетинга.

Но то, что Intel не обсуждает в своей презентации, – это ее собственная история запутанных схем названия процессоров и архитектур. Intel выпустила Core i9 11900K в 2021 году, в котором количество ядер уменьшилось с 10, как у 10900K, до восьми. Этот запутанный шаг был сделан после того, как Intel годами использовала схемы именования 14 нм, 14 нм+ и 14 нм++, что фактически являлось методом ребрендинга Intel, поскольку она все еще использовала 14-нм техпроцесс. В конце концов, в 2021 году Intel полностью отказалась от использования названий технологических узлов, решив называть свои 10-нм чипы третьего поколения Intel 7, чтобы они звучали более конкурентоспособными по сравнению с продуктами AMD, базирующимися на 7-нм техпроцессе TSMC.