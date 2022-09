Intel подтвердила процессор Raptor Lake с частотой 6 ГГц

На мероприятии Intel Tech Tour в Израиле компания поделилась своими планами на тринадцатое поколение процессоров. Подтверждено, что в семействе Raptor Lake будет процессор с тактовой частотой до 6 ГГц.

Когда такой процессор будет выпущен и под каким названием – не известно. Очевидным кандидатом на обладание максимальной частотой станет топовая модель KS – подобные процессоры обычно выпускают через несколько месяцев после выхода представителей серии K.

OK sorry reconfirmed this.#IntelTechTour : PRL only exists because MTL wasn't going to be ready on time. RPL dev started 2 yr ago. GPU RTL and IO RTL hasn't changed from ADL. 41% improved MT perf of RPL over ADL, 15% ST, based on SPECint207.

— Isic Silas, Intel Corp VP of CCG.

— 𝐷𝑟. 𝐼𝑎𝑛 𝐶𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 (@IanCutress) September 12, 2022