Intel подтвердила процессор Raptor Lake с частотой 6 ГГц

На мероприятии Intel Tech Tour в Израиле компания поделилась своими планами на тринадцатое поколение процессоров. Подтверждено, что в семействе Raptor Lake будет процессор с тактовой частотой до 6 ГГц.

Когда такой процессор будет выпущен и под каким названием – не известно. Очевидным кандидатом на обладание максимальной частотой станет топовая модель KS – подобные процессоры обычно выпускают через несколько месяцев после выхода представителей серии K.

OK sorry reconfirmed this.#IntelTechTour : PRL only exists because MTL wasn't going to be ready on time. RPL dev started 2 yr ago. GPU RTL and IO RTL hasn't changed from ADL. 41% improved MT perf of RPL over ADL, 15% ST, based on SPECint207. — Isic Silas, Intel Corp VP of CCG. — 𝐷𝑟. 𝐼𝑎𝑛 𝐶𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 (@IanCutress) September 12, 2022

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В компании также указывают, что Raptor Lake увеличит производительность по сравнению с прошлым поколениям на 15% в однопоточных задачах и на 41% с множеством параллельных потоков вычислений.

«Серия Intel Raptor Lake существует только потому, что Meteor Lake не будет готов в нужное время», – заявил на мероприятии вице-президент Intel Isic Silas, комментируя выход 13-го поколения.

Intel также заявила, что Raptor Lake – первая архитектура, которая будет способна покорить планку в 8 ГГц. Это подтверждается просочившимися сведениями о разгоне быстрых ядер нового процессора до аналогичной частоты.

Тринадцатое поколение процессоров Intel будет представлено на мероприятии Innovation 27 сентября – в тот же день, когда AMD начнет продажи Ryzen 7000.

Источник: VideoCardz