Intel потеряла контракт на Sony PlayStation 6 — из-за стоимости и обратной совместимости

По данным Reuters, в 2022 году Intel потеряла контракт на разработку и изготовление чипа для Sony PlayStation 6. Это был значительный удар по контрактному производству компании.

Консоли Sony продаются тиражом более 100 млн за полтора десятилетия. Разработчику процессоров консольный сегмент способен принести меньшую прибыль, чем, например, чипы искусственного интеллекта, но он является стабильным долгосрочным бизнесом, который базируется на разработанных ранее технологиях. Сотрудничество с Sony помогла бы Intel, которой сейчас трудно найти новых крупных клиентов для контрактного производства.

К тому времени Intel и AMD оставались двумя финалистами тендера Sony. Согласно источникам, Intel не смогла договориться с Sony о цене чипов для новых PlayStation. В 2022 году дискуссии между Sony и Intel продолжались месяцами и включали встречи между генеральными директорами обеих компаний, десятками инженеров и руководителей.

Кроме того, конструкция чипов для консолей Sony обычно предусматривает совместимость с предыдущими версиями — для запуска более старых игр на новом оборудовании. По словам источников, переход от AMD на процессоры Intel содержал риски для обратной совместимости, которая была предметом обсуждения между инженерами и руководителями обеих компаний. Обеспечение обратной совместимости с предыдущими версиями PlayStation в случае с Intel было бы дорогостоящим и потребовало бы инженерных ресурсов.

Интел уже отреагировала на сообщения Reuters, в частности на часть относительно проблем контрактного производства чипов. Представитель компании отметил: «Мы категорически не согласны с этой характеристикой, но не собираемся комментировать любые существующие или возможные переговоры с клиентами. У нас очень здоровая клиентская база как в продуктовом, так и в литографическом бизнесе, и мы полностью сосредоточены на инновациях, чтобы удовлетворить их потребности».

Sony и Broadcom, которая по данным агентства тоже участвовала в тендере, не ответили на запросы о комментариях. AMD отказалась от комментариев.

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