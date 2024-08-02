Intel увольняет более 15 000 работников — на фоне новости акции компании обвалились на 20%

Трудные времена наступили у компании Intel. По итогам второго квартала 2024 года чипмейкер получил убыток в размере $1,6 млрд. Это значительно больше, чем компания потеряла в предыдущем квартале — $437 млн.

«Наши финансовые показатели во втором квартале разочаровывают, несмотря на то, что мы достигли ключевых вех в производстве продуктов и технологий», — признал генеральный директор Intel Пэт Гелсингер. «Наши доходы выросли не так, как ожидалось, и мы еще не полностью воспользовались такими мощными тенденциями, как искусственный интеллект».

Чтобы исправить затруднительное положение, руководство Intel запускает масштабную кампанию по реструктуризации и сокращению расходов. Новый план экономии предусматривает сокращение расходов на $10 млрд к 2025 году.

«Я хочу поделиться этой болезненной новостью. Я знаю, что вам будет еще труднее прочитать», — говорится в записке Пэта Гелсингера к сотрудникам.

На своем пути к восстановлению Intel объявила о сокращении более 15 тыс. работников. В целом компания намерена сократить более 15% персонала в рамках указанного плана сокращения расходов на $10 млрд. Сейчас в компании работает более 125 тыс. работников, поэтому увольнение может охватить до 19 тыс. человек.

Кроме того, ежегодно до 2026 года Intel будет сокращать расходы на исследования и разработки на миллиарды. Это позволит сократить капитальные расходы более чем на 20% уже в этом году. Дополнительно компания проведет реструктуризацию, чтобы «прекратить несущественную работу», и она пересмотрит «все активные проекты и оборудование», чтобы убедиться, что не тратит слишком много.

Стоит отметить, что доход Intel во втором квартале составил $12,8 млрд, что на 1% меньше, чем в прошлом году. При этом продукты компании не являются убыточными. Бизнес по выпуску процессоров для ПК и серверов остается прибыльным. Однако почти все убытки в этом и предыдущем кварталах принес бизнес по производству микросхем Foundry. Компания инвестирует значительные средства в новые заводы и EUV литографию. Именно это направление принесло $7 млрд операционных убытков в 2023 году и еще $2,8 млрд операционных убытков во втором квартале 2024 года. Хотя компания собирается получить до $8,5 млрд финансирования правительства США в рамках Закона CHIPS, это не очень спасает ситуацию.

В течение последних двух лет Intel балансирует между прибыльной и убыточной деятельностью. Как следствие, за период со второго квартала 2022 года до первого квартала 2024 года компания достигла совокупного положительного результата в сумме $1,1 млрд. И последний квартал нивелировал этот эффект из-за $1,6 млрд убытков.

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«Теперь Intel является худшей акцией технической компании в S&P 500 в этом году», — писал ресурс CNBC в апреле.

После обнародования плана по увольнению работников и сокращению расходов акции Intel упали в цене на 20%, передаёт Financial Times.

Источник: The Verge