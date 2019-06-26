Intel признал успехи AMD и разработал тактический план сдерживания конкурента [Внутренний документ]





На Reddit была опубликована статья, изначально созданная для внутреннего портала для сотрудников Intel. Она описывает конкурентный профиль AMD, историю её создания и развития, рассматривает о том, как компания смогла достичь существенного прогресса в последние годы. Кроме того, Intel рассказывает о том, какие новые продукты AMD являются вызовом для чипмейкера, и как она намерена бороться с этими решениями.

Опустим историю создания AMD, при желании эту информацию можно почерпнуть в оригинальном материале или в Wikipedia. Остановимся на успехах компании. По данным последнего финансового отчёта, компания фиксирует второй год подряд, когда прирост выручки превышает 20% в годовом исчислении. В основном, это вызвано хорошими продажами настольных процессоров Ryzen и серверных чипов EPYC. Благодаря переориентации на выпуск высокопроизводительных решений для различных сегментов компания смогла существенно упрочить свои позиции. Это не осталось без внимания фондового рынка, стоимость акций AMD стабильно увеличивается.

По мнению Intel, ключевые конкурентные угрозы от AMD исходят от её высокотехнологичных продуктов. При этом компания испытывает конкурентное давление в сферах количества вычислительных блоков в чипах и пропускной способности памяти.

«AMD предлагает высокопроизводительные ЦП, что создает прямую конкуренцию Intel в наших основных направлениях бизнеса по выпуску клиентских и серверных ЦП», — говорится в статье.

Грядущие продукты AMD Zen нового поколения (Rome в серверном сегменте и Matisse в настольном сегменте) рассматриваются в качестве основных конкурентов для Intel. При этом настольные решения Matisse «вероятно станут наиболее впечатляющими продуктами за последнее десятилетие». Также отмечается, что усилению конкуренции способствует запуск производства чипов по нормам 7-нанометрового технологического процесса, который позволяет создавать устройства с большим количеством ядер и более высокой производительностью. В то же время Intel представила на Computex собственные решения на базе 10-нм техпроцесса – продукт Ice Lake.

Вместе с тем, в Intel не считают, что всё пропало. Компания учитывает свои сильные стороны, которые помогут выстоять в грядущий период обострения конкуренции. В частности, процессоры Intel Core 9-го поколения «вероятно» смогут опередить чипы AMD Ryzen в тестах, не требующих многопоточность, и в игровых тестах. В то же время в многопоточных рабочих нагрузках, таких как создание контента, процессоры AMD Matisse, «как ожидается», одержат верх. Также отмечается, что тестовый пакет Cinebench, который часто использует AMD, ориентирован на многоядерные и многопоточные платформы, потому он лучше всего раскрывает преимущества новых процессоров AMD. Но в Intel считают этот тест нерепрезентативным для общей оценки платформ и оценки нагрузок в сценариях реального использования. Потому «Intel продолжает работать с прессой над использованием реальных приложений для оценки производительности». Наконец, серверные продукты Intel Xeon будут испытывать трудности в ориентированных на пропускную способность тестах, которые хорошо масштабируются с учетом количества ядер. Но ожидается, что чипы Xeon будут иметь преимущества при работе с кешем и и благодаря более низким задержкам при обращении к памяти.

«По этой причине Intel по-прежнему ожидает, что Xeon будет конкурентоспособным в приложениях, требующих быстрого времени отклика и чувствительных к задержкам памяти, таким как базы данных, аналитика, веб-сервисы и т. д.», — говорится в статье.

Что же касается «секретных ингредиентов успеха», которые помогут Intel выстоять в условиях обострившейся конкурентной борьбы, то их у компании целых шесть: технологический процесс, архитектура, память, межсоединения, безопасность и программное обеспечение. Хотя в свете последних событий, когда Intel годами откладывает внедрение 10-нм техпроцесса, а в её чипах периодически выявляются аппаратные уязвимости, не все эти перечисленные аспекты можно назвать преимуществами.

Источник: techpowerup