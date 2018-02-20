Intel продемонстрировала прототип собственного дискретного графического процессора

Компания Intel уже некоторое время занимает разработкой новой архитектуры для дискретных графических процессоров и уже достигла некоторого прогресса в этом направлении. Успех обеспечен, в том числе, благодаря привлечению к проекту Раджи Кодури, который ранее возглавлял подразделение Radeon Technologies Group в компании AMD.

Во время проведения конференции IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC) в Сан-Франциско компания Intel продемонстрировала слайды, указывающие направление развития своих дискретных GPU. И, судя по всему, это направление существенно расширяет существующую архитектуру встроенных графических решений и укрепляет её при помощи механизмов, ориентированных на достижение более высокой рабочей частоты.

Во время проведения конференции ISSCC уже был продемонстрирован прототип дискретного графического процессора Intel. Это решение на базе двух чипов, изготавливаемых по нормам 14-нанометрового технологического процесса. Первый чип содержит два ключевых компонента: сам GPU и системный агент. Второй чип – это программируемая логическая интегральная схема (FPGA), которая взаимодействует с системной шиной.

Компонент графического процессора в нынешнем виде основан на архитектуре Intel 9-го поколения и включает три кластера исполнительных блоков (ЕС). Эти три кластера подключены к сложному механизму управления питанием/частотой, который эффективно управляет уровнем потребляемой энергии и тактовой частотой каждого отдельного ЕС. Также реализован механизм 2-кратного повышения частоты в режиме высокой нагрузки по сравнению с нынешними интегрированными графическими решениями Intel 9-го поколения. Как только удастся достичь приемлемого уровня энергоэффективности, Intel будет использовать ЕС нового поколения, а также увеличит количество таких блоков, используя новые производственные технологические процессы, что позволит разрабатывать более крупные и производительные дискретные графические процессоры.

Источник: techpowerup