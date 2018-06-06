Intel продемонстрировала технологию Low Power Display Technology, которая поможет вдвое снизить энергопотребление экранов ноутбуков

В рамках выставки Computex 2018, которая в данный момент проходит в Тайбее, компания Intel провела собственную презентацию, на которой рассказала о самых свежих разработках. Помимо новостей о новых процессорах, представители компании рассказали о технологии Low Power Display, которая снизит вдвое энергопотребление экранов ноутбуков и трансформеров 2-в-1, что поможет заметно увеличить время их автономной работы.

Разработчики не озвучили подробностей относительно работы Intel Low Power Display Technology, однако отметили, что для этого ноутбук должен быть оснащен специальным энергоэффективным экраном и встроенной видеокартой от Intel. Соответственно, данная система сочетает аппаратные улучшения компонентов с оптимизацией программного обеспечения, так что «переделать» существующие модели не получится. Очевидно, что так как необходимым условием работы системы является графика от Intel, а не более производительные решения от NVIDIA или AMD, то речь идет о применении в сегменте долгоиграющих моделей с преимущественно мобильной моделью использования.

Во время презентации инженеры Intel отметили, что необходимые для данной системы матрицы с энергопотреблением порядка 1 Вт уже готовы выпускать сразу два производителя — Sharp и Innolux. Один из таких экранов был установлен в тестовый ноутбук Dell XPS 13, который показал увеличение времени автономной работы от 4 до 8 часов дополнительно, в зависимости от характера эксплуатации — к примеру, в режиме воспроизведения ноутбук проработал 25 часов.

Источник: The Verge