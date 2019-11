Intel против AMD: у кого самые безопасные процессоры?

Многолетняя борьба между Intel и AMD недавно приобрела новое измерение, поскольку всё больше пользователей начинают задаваться вопросом: какие процессоры являются наиболее безопасными – Intel или AMD. Это решил выяснить ресурс Tom’s Hardware, проделав огромную работу по сравнению продуктов обоих производителей и выявив их недостатки.

В январе 2018 года команда исследователей безопасности Google Project Zero и другие независимые эксперты раскрыли уязвимости процессоров, получивших название Meltdown и Spectre. В дальнейшем это привело к возникновению других аналогичных уязвимостей, которые в большей степени затронули чипы Intel, что сделало технологию Hyper-Threading небезопасной. Подавляющее большинство атак на выполнение не влияют на процессоры AMD, за исключением нескольких разновидностей Spectre. Исправления от всех этих уязвимостей замедлило работу систем на базе процессоров Intel примерно в пять раз по сравнению с AMD. Но ещё до обнаружения Meltdown и Spectre у Intel были большие проблемы с подсистемой Management Engine (ME), затронувшие все процессоры компании с 2008 года. Из-за опасений, что это может быть «официальным» бэкдором, некоторые производители компьютеров начали предлагать потребителям ноутбуки с отключенной по умолчанию ME.

У AMD наблюдались похожие проблемы с подсистемой AMD Secure Processor (PSP), которая является аналогом Intel Management Engine. С 2017 года было обнаружено не менее трёх уязвимостей PSP наряду с 13 проблемами безопасности, которые затронули процессоры AMD на базе Zen в последующие годы. Эксперты разделили их на четыре категории: Ryzenfall, Chimera, Fallout и Masterkey. В целом на данный момент процессоры Intel имеют 242 открытых уязвимости, тогда как у AMD их насчитывается всего 16.

Процессоры Ryzen обладают более продвинутыми функциями аппаратного шифрования памяти, такими как Secure Memory Encryption (SME) и Secure Encrypted Virtualization (SEV). Они были созданы в ответ на Software Guard eXtensions (SGX) и Total Memory Encryption (TME) от Intel. С появлением архитектуры Zen компания AMD вырвалась вперёд в плане поддержки новых аппаратных функций шифрования. Intel пытается всё исправить и вернуть расположение потребителей, но сейчас AMD выглядит предпочтительнее. По крайней мере в ближайшей перспективе уж точно. По подсчётам Tom’s Hardware, общий результат составил 5:1 в пользу «красных».

Источник: tomshardware