Intel раскрыла детали о чипах Core 12-го поколения (Alder Lake) для тонких и легких ноутбуков — они выйдут в марте

Презентация процессоров Intel Alder Lake серии H состоялась на CES 2022. И, наконец, Intel раскрыла подробности о двух сериях процессоров 12-го поколения – P и U. Если старшая серия H ориентирована на обеспечение максимально возможной производительности, P-серия стремится к лучшему балансу между производительностью и мобильностью, а серия U отдает приоритет мобильности.

Процессоры Intel Alder Lake-P сохранили все особенности старшего чипа, получив высокопроизводительные и высокоэффективные ядра, а также поддержку отраслевых стандартов последнего поколения, в том числе памяти LPDDR5. Серия Intel Alder Lake-P снижает TDP с 45 до 28 Вт, что позволяет интегрировать ее в более легкие и компактные компьютеры.

Intel Alder Lake-U будут доступны в двух версиях: одна с максимальным TDP 15 Вт, а другая с TDP всего 9 Вт. Размер будет меньше, что вместе с его низким энергопотреблением позволит использовать для производства очень легких, тонких и компактных ноутбуков.

В самой мощной версии чип Alder Lake-P объединяет конфигурацию из шести высокопроизводительных ядер на основе архитектуры Golden Cove и восьми высокоэффективных ядер на основе архитектуры Gracemont, что дает нам в общей сложности 14 ядер и 20 потоков. Работа по координации этих ядер выполняется системой Intel Thread Director. Встроенный графический процессор использует архитектуру Xe и может иметь до 96 исполнительных блоков. В остальном можно выделить поддержку памяти DDR4-DDR5 и LPDDR4-LPDDR5, а также совместимость со стандартом Wi-Fi 6E.

Intel Alder Lake-U представлен в двух вариантах: с 15-ваттным TDP в корпусе 50 x 25 x 1,3 мм, и 9 Вт с размерами 28,5 х 19 х 1,1 мм. Обе версии имеют заметные отличия, но даже в 9-ваттной версии будет совместимость с памятью LPDDR4 и LPDDR5, поддержка двух разъемов Thuderbolt 4 и Wi-Fi 6E.

Эти процессоры поставляются в конфигурациях с двумя высокопроизводительными ядрами и восемью высокоэффективными ядрами, что соответствует максимум 10 ядрам и 12 потокам. Впечатляющая цифра, учитывая, что это чипы с TDP от 9 до 15 Ватт и сопровождаются графическим решением следующего поколения.

Новые чипы P и U станут частью стандарта Intel Evo третьего поколения, добавляющая новые требования к «интеллектуальному сотрудничеству», включающее как минимум веб-камеру 1080p и сеть Wi-Fi 6E, а также быструю зарядку и другие требования.

Источник: The Verge, Muycomputer.com