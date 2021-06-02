Intel рассматривает добавление поддержки FidelityFX Super Resolution в грядущей серии GPU Xe-HPG





Во время проведения выставки Computex 2021 компания AMD анонсировала собственную альтернативу технологии временного масштабирования изображения NVIDIA DLSS – AMD FidelityFX SR.

Скотт Херкельман объявил о долгожданном ответе на NVIDIA DLSS во время выступления AMD на Computex 2021. Решение AMD основано не на искусственном интеллекте или машинном обучении, а на методе пространственного масштабирования. В отличие от аналогичных алгоритмов сверхвысокого разрешения, AMD FidelityFX SR не полагается на векторы движения или буферы истории. Таким образом, для повышения производительности при работе AMD FidelityFX SR не потребуются специализированные вычислительные блоки в виде тензорных ядер.

Также следует отметить, что поддержка технологии AMD FidelityFX SR будет предлагаться не только для новейших графических процессоров, но и для GPU, основанных на более старых архитектурах, таких как AMD Polaris или NVIDIA Pascal. Поскольку это кроссплатформенная технология, поддерживаемая API-интерфейсами DirectX12, DirectX11 и Vulkan, она также будет работать на графических процессорах Intel.

Раджа Кодури подтвердил, что Intel уже рассматривает возможность интегрировать AMD FidelityFX SR в грядущих графических процессорах на базе архитектуры Xe-HPG. Разработка AMD будет распространяться на условиях лицензии MIT. AMD продемонстрировала конкурирующую видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1060, успешно работающую активированной технологией AMD FidelityFX SR.

Более подробные сведения об AMD FidelityFX SR будут оглашены во время официальной презентации технологии, которая запланирована на 22 июня. AMD пока не уточнила, какие игры будут поддерживать эту технологию при запуске. Пока что известно лишь об игре Godfall.

Источник: videocardz