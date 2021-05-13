Intel с помощью ИИ сделала изображение игры GTA V чрезвычайно фотореалистичным





Одним из наиболее впечатляющих аспектов игры Grand Theft Auto V является то, насколько близко игровой Сан-Андреас соответствует реальным Лос-Анджелесу и Южной Калифорнии. Однако новый проект в сфере машинного обучения от Intel Labs под названием Enhancing Photorealism Enhancement (Повышение качества фотореализма) может улучшить реализм до невероятного уровня.

Исследователи разработали алгоритмы и провели процесс машинного обучения нейронной сети, используя фотографии реальных улиц городов в Германии. После этого они пропустили вводимое игрой изображение через свою систему ИИ. В итоге они получили реалистичное изображение, похожее на фотографии, которые можно сделать через лобовое стекло автомобиля. Но в данном случае речь идёт о движущемся изображении. При этом можно видеть сочетание слегка размытого освещения, более гладкого тротуара и правдоподобно отражающих свет автомобилей. Это создаёт ощущение, что пользователь смотрит на реальную улицу с типичными для неё объектами, такими как дома, деревья, дорожные знаки, другие автомобили.

Исследователи из Intel Labs утверждают, что их система улучшения выходит за рамки того, на что способны другие процессы фотореалистичного преобразования. Это достигается за счёт интеграции геометрической информации из самой GTA V. Эти «G-буферы», как их называют исследователи, могут включать такие данные, как расстояние между объектами в игре и камерой, а также качество текстур, например глянцевое покрытие автомобилей.

Источник: The Verge