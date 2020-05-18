Инвесторы подали в суд на NVIDIA, обвиняя компанию в неправильном отображении более $1 млрд доходов от продажи майнинговых продуктов





Несколько лет назад компании AMD и NVIDIA зафиксировали беспрецедентный рост спроса на свои графические процессоры, что стало следствием криптовалютной лихорадки. Потребители скупали производительные видеокарты, чтобы добывать криптовалюту, и это создавало дефицит на рынке.

Когда этот бум закончился, NVIDIA и AMD столкнулись со снижением спроса и наращивание складских запасов продукции. Кроме того, NVIDIA подверглась обвинениям в финансовых махинациях. Компания якобы предоставляла инвесторам недостоверную информацию и не сообщала им истинных масштабов своих доходов от крипто-продуктов, неправильно классифицируя поток доходов в категории Gaming, в отличие от категории OEM, как это первоначально обещалось.

В итоге, инвесторы подали иск против NVIDIA, обвиняя компанию в дезинформировании их об истинной природе её зависимости от продаж криптовалютных продуктов. В иске перечислены в качестве обвиняемых старшие члены руководства компании, в том числе генеральный директор Дженсен Хуанг, главный финансовый директор NVIDIA Коллетт Кресс и старший вице-президент направления GeForce Джефф Фишер (сейчас он занимает пост исполнительного вице-президента). Эти руководители в иске называются непосредственно ответственным за вышеупомянутое занижение доходов. При этом иск подан от имени всех инвесторов NVIDIA.

Обвинения базируются на заявлениях пяти бывших сотрудников NVIDIA, которые ранее работали в подразделениях компании в Китае и России. Как правило, майнинг криптовалют широко практиковался именно в этих странах из-за низкой стоимости электроэнергии.

Компанию обвиняют в том, что она неправильно указывала доход от продажи криптомайнинговых продуктов. Такой доход, якобы, был незначительным по сравнению с общей выручкой NVIDIA за период, охватываемый иском. При этом компания заявляла, что прирост доходов в категории Gaming связан с увеличением продаж игровых продуктов игрокам, а не майнерам. При этом предполагалось, что продажи продуктов для майнинга отражается только в OEM. Но в иске заявляется, что фактически две трети доходов от продажи продуктов для майнинга отражались в категории Gaming. Вместе с тем, в иске говорится, что руководство NVIDIA продолжало пристально отслеживать источники дохода. Отмечается, что ежеквартально проводились встречи, во время которых вице-президенты докладывали Дженсену Хуангу данные о продажах криптовалютных продуктов. Для этого анализировались еженедельные данные о продажах, изучались данные об использовании GeForce Experience и проводились внутренние исследования, чтобы оценить долю дохода, получаемого именно от продажи видеокарт майнерам. Таким образом, руководство NVIDIA полностью осознало масштабы продаж своих видеокарт именно майнерам, а не геймерам.

Кроме того, данные, собранные командой NVIDIA по продажам в Китае в 2017 году, свидетельствуют, более 60% продаж продуктов GeForce в стране приходились именно на покупки майнеров, а не геймеров. Вместе с тем, как утверждают заявители, в 2017 году Джефф Фишер заказал исследование, призванное оценить спрос на майнинговые продукты в Китае. Согласно данным исследования, до конца 2017 года NVIDIA должна была продать около 2 млн GPU именно майнерам в Китае. И хотя Фишер воспринимал такие прогнозные объёмы закупок как «опасные», в компании строили планы по удовлетворению такого спроса, устраивали мозговые штурмы и искали способы достижения этих результатов.

Наконец, заявители привлекли консалтинговую фирму Prysm Group, чтобы проанализировать степень искажения NVIDIA показателей доходов от продуктов для майнинга. Судя по оценкам, в период времени с мая 2017 года до конца июля 2018 года NVIDIA получила доход от продажи своих видеокарт майнерам в сумме около $1,73 млрд, но при этом $1,1 млрд было классифицировано в доходах сегмента Gaming, а не OEM, как должно было.

Источник: wccftech