Инженеры разработали дрона, способного летать, маневрировать под водой и путешествовать автостопом на рыбе

Группа исследователей из Университета Бэйхан совместно с коллегами из Имперского колледжа Лондона и Швейцарской федеральной лаборатории материаловедения и технологий разработала квадрокоптер, способный летать в воздухе и маневрировать под водой. У него также есть присоска. Дрон подробно описан в журнале Science Robotics.

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Квадрокоптеров сейчас великое множество. Но одним из главных недостатков является их неспособность выдержать посадку на воду. В своей работе исследователи не только решили эту проблему, но научили своего робота маневрировать под водой и прикрепляться, например, к подводным существам подобно рыбе-прилипале. Реморы имеют присоску, которая позволяет им прикрепляться к другим рыбам, акулам и китам, экономя таким образом энергию. С этой целью исследователи создали всасывающий диск по образцу того, который есть у прилипал.

Диск робота с дистанционным управлением, и может прилипать к влажным и сухим поверхностям с разной текстурой. Даже к движущимся объектам и если часть присоски отпала. Дрон предназначен для биологического и экологического мониторинга морских экосистем, например, для наблюдения за загрязнением океана в открытом море.

Быстрое переключение между режимами, менее чем за одну секунду, стало возможным благодаря особой конструкции гребного винта, разработанного группой ученых из Китая, Великобритании и Швейцарии.

Благодаря использованию режима автостопа, робот уменьшил потребление энергии почти в 20 раз, чем если бы он передвигался автономно.

Чтобы дрон был эффективным в любой среде, его напечатали на 3D-принтере. Робот состоит из четырех слоев. Верхний — гибкий, а нижний — более жесткий. Ученые также добавили небольшие каналы в нижнюю часть устройства, чтобы их можно было накачивать водой. Также у него два моторчика: один для подачи воды в диск и из него, а еще один — для управления углом атаки.

Исследователи снабдили универсальный квадрокоптер гидроизоляцией и модифицировали пропеллеры, чтобы они автоматически складывались при входе в воду.