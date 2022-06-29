InZone — новая линейка игровых устройств Sony для владельцев PS5 и ПК

Компания Sony запустила новый бренд InZone, который сосредоточится на выпуске игровых устройств. Они предназначены для игр на Sony PlayStation 5 и ПК с Windows. Первоначально в рамках линейки Sony InZone предлагаются игровые мониторы и гарнитуры.

Игровой монитор Sony InZone M9 имеет IPS панель диагональю 27 дюймов, поддерживает разрешение 4K и частоту обновления 144 Гц. Устройство имеет 96 зон локального затемнения и поддерживает DisplayHDR 600. Монитор способен автоматически переключаться между различными режимами отображения контента (игры, кино). Цена этой модели составляет $899. Монитор Sony InZone M5 отличается разрешением Full HD и более высокой частотой обновления 240 Гц. Но в данном случае не реализована функция локального затемнения, а максимальная яркость изображения составляет 400 нит. Цена M5 установлена на значении $529. В обеих новинках предлагаются интерфейсы подключения HDMI 2.1 и USB-C, а также поддержка Variable Refresh Rate. Игровые мониторы Sony InZone M9 и M5 поступят в продажу на протяжении лета.

Также Sony предлагает игровые гарнитуры Sony InZone H9, H7 и H3. При этом InZone H3 подключается через проводное соединение, а модели InZone H9 и H7 являются беспроводными устройствами. Они поддерживают передачу звука через Bluetooth и диапазон 2,4 ГГц. Новинки заметно больше, чем существующая беспроводная гарнитура Sony Pulse 3D для PlayStation 5. Новые беспроводные гарнитуры могут работать без подзарядки 32 и 40 часов соответственно. Гарнитуры Sony InZone H9, H7 и H3 поступят в продажу по цене $299, $229 и $100 соответственно. Они уже доступны для предварительного заказа на сайте Sony.

Напомним, это не первая попытка Sony привлечь внимание геймеров. Ранее она выпустила «идеально совместимые с PS5» телевизоры BRAVIA XR.

Источник: The Verge