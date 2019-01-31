iOS 13 получит тёмный режим и новый домашний экран для iPad

Как сообщают осведомлённые источники, компания Apple намерена внедрить в грядущее обновление своей мобильной операционной системы iOS 13 новый тёмный режим. Причём он будет распространяться на всю систему для «улучшенного просмотра в темноте». Напомним, в прошлом году в настольной операционной системе Apple macOS Mojave уже был внедрён тёмный режим.

Среди прочих изменений и нововведений в iOS 13 упоминаются улучшения в работе CarPlay, а также новый домашний экран для планшетов iPad. Слухи о переделке домашнего экрана ходили и ранее. Но Apple решила не внедрять это новшество в прошлогодней версии iOS 12, сосредоточившись на вопросах повышения производительности операционной системы. Дополнительно сообщается, что iOS 13 получит поддержку вкладок для приложений в интерфейсе, а также улучшенный функции по работе с файлами. Кроме того, Apple намерена интегрировать в iOS 13 новые сервисы, включая подписку на журналы и оригинальный видео контент.

Более подробные сведения о новшествах в iOS 13 мы узнаем в июне, когда будет проходить очередная конференция для разработчиков Worldwide Developers Conference.

Источник: The Verge