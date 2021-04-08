iOS 14 уже установлена более чем на 90% совместимых устройств

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Аналитическая компания Mixpanel опубликовала свежие данные о скорости распространения iOS 14 — доля актуальной мобильной ОС Apple перевалила за 90%.

Релиз финальной версии iOS 14 состоялся 16 сентября. По оценкам Mixpanel, к настоящему моменту на актуальную iOS 14 перешло 90,45% всего парка активных iPhone и iPad.

Apple в последний раз обновляла статистику по скорости распространения iOS 14 24 февраля: на тот момент iOS 14 была установлена на 86% iPhone, выпущенных за последние четыре года, а доля iOS 14 среди всех мобильных устройств Apple составляла 80%.

Ранее Google ежемесячно публиковала статистику распространения всех версий Android, но последние пару лет поисковый гигант сохраняет молчание на этом фронте и лишь изредка делится статистикой. В последний раз компания отчитывалась об успехах в июле 2020 года — предыдущая версия Android 10 смогла установить абсолютный рекорд по скорости распространения. Согласно StatCounter, доля актуальной Android 11 по состоянию на февраль составляет всего 8,9%.

С другой стороны, как мы уже неоднократно отмечали, сравнивать iOS и Android по скорости распространения свежих версий не совсем корректно по очевидным причинам (iOS — закрытая ОС Apple, тогда как Android open-source проект, используемый сотнями компаний по всему миру).