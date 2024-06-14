iOS 18 позволит платить через Apple Pay в сторонних браузерах на Mac и на ПК с Windows

Опции Apple Pay будут доступны в большем количестве браузеров (а не только Safari) на компьютерах.

Как пишет MacRumors, функция Apple Pay будет доступна в настольных Chrome, Firefox на Mac и даже на ПК с Windows. Для этого в браузере необходимо будет отсканировать специальный код с помощью камеры iPhone с iOS 18 и завершить транзакцию на телефоне.

На настольном компьютере Apple Pay до сих пор была ограничена Safari на Mac.

Это и другие изменения (в частности, куча ИИ-функций) должны поступить на iPhone этой осенью.

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