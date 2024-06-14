iOS 18 позволит платить через Apple Pay в сторонних браузерах на Mac и на ПК с Windows

Опции Apple Pay будут доступны в большем количестве браузеров (а не только Safari) на компьютерах.
Как пишет MacRumors, функция Apple Pay будет доступна в настольных Chrome, Firefox на Mac и даже на ПК с Windows. Для этого в браузере необходимо будет отсканировать специальный код с помощью камеры iPhone с iOS 18 и завершить транзакцию на телефоне.
На настольном компьютере Apple Pay до сих пор была ограничена Safari на Mac.
Это и другие изменения (в частности, куча ИИ-функций) должны поступить на iPhone этой осенью.
Apple анонсировала iOS 18 с новыми возможностями кастомизации, обновленным Photos и игровым режимом
Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.