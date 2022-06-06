iPadOS 16 получила многозадачность настольного класса и инструменты для совместной работы

Apple официально анонсировала версию операционной системы для планшетов iPadOS 16. Помимо ряда общих функций с iOS 16, новая iPadOS 16 предлагает и ряд уникальных возможностей. Предыдущие слухи подтвердились – Apple действительно делает свои планшеты более похожими на ноутбуки, улучшая в них возможности многозадачности.

Улучшенная многозадачность

Следует отметить, что воспользоваться улучшенными функциями многозадачности смогут лишь владельцы планшетов на базе процессора Apple M1. Функция Stage Manager позволит приложениям отображаться в виде окон, которые могут перекрываться друг с другом и можно перетаскивать на нужное место.

Благодаря поддержке внешних дисплеев с разрешением до 6K операционная система iPadOS 16 может одновременно отображать до восьми окон приложений (четыре на самом iPad и четыре на внешнем дисплее).

Совместная работа

В iPadOS 16 существенно улучшены возможности совместной работы. Пользователи могут начать совместную работу прямо из общего листа в офисных приложениях, таких как Pages, позволяя другим пользователям вносить изменения в основной документ. Участники будут получать предупреждения, когда в общий файл вносятся изменения. Новые инструменты и функции совместной работы доступны в приложениях Files, Keynote, Numbers, Pages, Notes, Reminders и Safari. С помощью API разработчики смогут интегрировать такие же возможности и в свои приложения.

Дополнительно предлагается приложение Freeform, которое предоставляет гибкий холст для совместного мозгового штурма, позволяет добавлять и просматривать материалы или файлы. Заявлена поддержка Apple Pencil. Позже в этом году Freeform позволит соавторам начинать сеанс из FaceTime и просматривать обновления от других участников прямо в ветке сообщений.

Акцент на настольную ОС

Apple постепенно приводит iPadOS в соответствие с настольными операционными системами. В новой версии реализованы различные настольные функции, такие как возможность просмотра размера папки на iPad, возможность изменять расширения файлов. Новый референсный цветовой режим должен улучшить работу с фотографиями и видео на 12,9-дюймовом iPad Pro с дисплеем Liquid Retina XDR. Чтобы предоставить пользователям больше пространства дисплея для работы, предусмотрена функция Display Zoom. Она позволяет повысить плотность пикселей на iPad с процессором M1.

iPadOS 16 получит и ряд других возможностей, включая новое приложение погоды, обновлённый дизайн приложения Home с улучшенной навигацией, улучшенные функции обеспечения безопасности и совместной работы в Safari.

Новая версия iPadOS 16 будет доступна для iPad (5-го поколения и новее), iPad mini (5-го поколения и новее), iPad Air (3-го поколения и новее) и всех моделей iPad Pro.

Источник: Apple