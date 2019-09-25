iPhone 11 Pro Max (3969 мА·ч) в тесте автономности обошел и Samsung Galaxy Note 10+ (4300 мА·ч), и Huawei Mate 30 Pro (4500 мА·ч)





Apple хорошо поработала над автономностью новых смартфонов iPhone 2019 года, особенно постарались в случае топового iPhone 11 Pro Max, доведя емкость его аккумулятора почти до 4000 мА·ч, практически догнав по этому показателю флагманов мира Android. Видеоблогер Арун Мейни под ником Mrwhosetheboss провел тест, сравнив новые iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max по автономности с тяжеловесами Samsung Galaxy Note 10+ и Huawei Mate 30 Pro. Емкость аккумуляторов всех участников теста в том же порядке — 3046, 3190, 3969, 4300 и 4500 мА·ч соответственно. Каков результат теста?

Прежде всего, несколько ремарок. Простая и всем известная истина: реальное время автономной работы смартфона зависит не только от емкости аккумулятора, но и от однокристальной системы, экрана и программной оптимизации. В качестве теста блогер поочередно запускал на всех смартфонах видеоролики, различные приложения и игры. Да, такой сценарий далек от реальніх сценариев, но так как большую часть тестов составляли именно игры, эксперимент хорошо отражает то, на что могут рассчитывать любители залипать в мобильные игры.

Как можно видеть, первым ожидаемо сдался iPhone 11, его результат аппарата — пять часов и две минуты. А вот дальше события развивались крайне неожиданно. Да, iPhone 11 Pro вторым сошел с дистанции, но его результат составил шесть часов и сорок две минуты, тогда как Galaxy Note 10+ с аккумуляторов заметно большей емкости продержался ненамного дольше — семь часов и тридцать одну минуту. Huawei Mate 30 Pro финишировал с результатом восемь часов и тринадцать минут. При этом iPhone 11 Pro Max сумел показать еще лучшее время — восемь часов и тридцать две минуты, что впечатляет.

Обзоры всех трех новых смартфонов Apple уже можно прочесть на нашем сайте: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Источник: YouTube