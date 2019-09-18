У всех по 4 ГБ ОЗУ и аккумуляторы емкостью от 3046 до 3969 мА·ч. Новые iPhone сертифицированы TENAA
На прошлой неделе мы приводили точные данные по объему ОЗУ и емкости аккумуляторов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max (Apple, как известно, никогда не указывает эти параметры в описании устройств на официальном сайте), которыми поделился проверенный инсайдер Стивен Хеммерстоффер (@
Данные TENAA подтверждают, что все новые iPhone 2019 года получили по 4 ГБ оперативной памяти. Напомним, первоначально говорилось, что самая младшая модель новой линейки iPhone 11 получила 4 ГБ оперативной памяти, тогда как старшие iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max оснащены по 6 ГБ ОЗУ. Также значения емкости батарей новых iPhone, указанные в документации TENAA, отличаются от тех, что предоставил инсайдер. Напомним, OnLeaks приводил следующие данные по емкости батарей: iPhone 11 — 3110 мА∙ч, iPhone 11 Pro — 3190 мА∙ч, iPhone 11 Pro Max — 3500 мА∙ч. Ниже приводим обновленную версию таблицы со сравнением показателей объема ОЗУ и емкости АКБ нынешнего поколения iPhone и нескольких прошлых:
|Смартфон
|Емкость аккумулятора, мА∙ч
|Объем ОЗУ, ГБ
|iPhone 7
|1960
|2
|iPhone 8
|1821
|2
|iPhone 7 Plus
|2900
|3
|iPhone 8 Plus
|2675
|3
|iPhone X
|2716
|3
|iPhone Xr
|2942
|3
|iPhone Xs
|2658
|4
|iPhone Xs Max
|3174
|4
|iPhone 11
|3110
|4
|iPhone 11 Pro
|3046
|4
|iPhone 11 Pro Max
|3969
|4
Как видим, полное совпадение только по iPhone 11 — 3110 мА∙ч, тогда как в случае iPhone 11 Pro китайский регулятор указывает немного меньшее значение — 3046 мА∙ч, а для iPhone 11 Pro Max ощутимо большее — 3969 мА∙ч.
Напомним, в США смартфоны iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max предлагаются по цене от $699, $999 и $1099 соответственно. Предзаказы открылись еще в прошлую пятницу, а продажи стартуют послезавтра, 20 сентября. В Украине новые iPhone 11 появятся чуть позже, но ориентировочные цены уже известны.
Источник: ithome