У всех по 4 ГБ ОЗУ и аккумуляторы емкостью от 3046 до 3969 мА·ч. Новые iPhone сертифицированы TENAA





На прошлой неделе мы приводили точные данные по объему ОЗУ и емкости аккумуляторов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max (Apple, как известно, никогда не указывает эти параметры в описании устройств на официальном сайте), которыми поделился проверенный инсайдер Стивен Хеммерстоффер (@ OnLeaks). Но сейчас появилась уточненная информация, взятая из базы данных китайского регулятора TENAA (он всегда указывает, в числе других параметров, точную емкость АКБ в отчете по результатам сертификационных испытаний).

Данные TENAA подтверждают, что все новые iPhone 2019 года получили по 4 ГБ оперативной памяти. Напомним, первоначально говорилось, что самая младшая модель новой линейки iPhone 11 получила 4 ГБ оперативной памяти, тогда как старшие iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max оснащены по 6 ГБ ОЗУ. Также значения емкости батарей новых iPhone, указанные в документации TENAA, отличаются от тех, что предоставил инсайдер. Напомним, OnLeaks приводил следующие данные по емкости батарей: iPhone 11 — 3110 мА∙ч, iPhone 11 Pro — 3190 мА∙ч, iPhone 11 Pro Max — 3500 мА∙ч. Ниже приводим обновленную версию таблицы со сравнением показателей объема ОЗУ и емкости АКБ нынешнего поколения iPhone и нескольких прошлых:

Смартфон Емкость аккумулятора, мА∙ч Объем ОЗУ, ГБ iPhone 7 1960 2 iPhone 8 1821 2 iPhone 7 Plus 2900 3 iPhone 8 Plus 2675 3 iPhone X 2716 3 iPhone Xr 2942 3 iPhone Xs 2658 4 iPhone Xs Max 3174 4 iPhone 11 3110 4 iPhone 11 Pro 3046 4 iPhone 11 Pro Max 3969 4

Как видим, полное совпадение только по iPhone 11 — 3110 мА∙ч, тогда как в случае iPhone 11 Pro китайский регулятор указывает немного меньшее значение — 3046 мА∙ч, а для iPhone 11 Pro Max ощутимо большее — 3969 мА∙ч.

Напомним, в США смартфоны iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max предлагаются по цене от $699, $999 и $1099 соответственно. Предзаказы открылись еще в прошлую пятницу, а продажи стартуют послезавтра, 20 сентября. В Украине новые iPhone 11 появятся чуть позже, но ориентировочные цены уже известны.

Источник: ithome