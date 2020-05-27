iPhone 11 — самый продаваемый смартфон в мире по итогам первого квартала. Он смог улучшить результат iPhone Xr почти в 1,5 раза





Смартфон Apple iPhone 11 стал самым продаваемым в мире за первые три месяца 2020 года, о чем говорится в свежем отчете аналитической компании Omdia Research. Всего этих моделей было продано 19,5 млн штук, что существенно выше результата прошлогоднего бестселлера iPhone Xr, который за аналогичный период разошелся тиражом в 13,6 млн штук. То есть, iPhone 11 продавался почти в полтора раза лучше, чем iPhone Xr в свое время.

Второй по популярности смартфон в мире — среднеуровневая модель Galaxy A51, которая разошлась тиражом в 6,8 млн. Он же, как мы ранее узнали, является самым продаваемым смартфоном с Android за период с января по март.

К слову, модели смартфонов Samsung занимают четыре из десяти лучших позиций. При этом Samsung Galaxy S20+ 5G — единственная флагманская модель производителя в топе и она занимается девятое место со скромным результатом в 3,5 млн. На седьмом месте находится бюджетник Galaxa A10s (3,9 млн), а еще одна недорогая модель Galaxy A30s (3,5 млн) замыкает десятку. На третьем и четвертом местах находятся соответственно Redmi Note 8 (6,6 млн) и Redmi Note 8 Pro (6,1 млн). Все оставшиеся позиции — другие модели iPhone: iPhone Xr на пятом с результатом 4,7 млн, следом на шестом расположился топовый iPhone 11 Pro Max — 4,2 млн, наименее востребованным среди самых популярных смартфонов Apple оказался iPhone 11 Pro (3,8 млн и восьмое место рейтинга).

По прогнозам аналитиков, продажи нового iPhone SE, вышедшего в прошлом месяце, за первые три месяца на рынке составят около 20 млн единиц.

Отдельно Omdia Research выделяют топ-5 самых популярных смартфонов с 5G, в котором лидирует упомянутый Galaxy S20+ 5G. Также в нем еще две модели Samsung — базовый Galaxy S20 и топовый Galaxy S20 Ultra. На двух оставшихся расположились смартфоны Huawei.

Источник: AppleInsider и GSM Arena