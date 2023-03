Новый цвет iPhone 14 и iPhone 14 Plus — ярко-желтый

Авторитетный инсайдер и редактор Bloomberg Марк Гурман оказался прав (да, снова) — только что Apple анонсировала iPhone 14 и iPhone 14 Plus в новом ярко-желтом цвете. Это впервые со времен iPhone 11 в цветовой гамме iPhone появился ярко-желтый цвет.

Очевидно, это обновление цветов актуальной линейки iPhone 14 посвящено 8 марта – год назад Apple так же выпустила iPhone 13 и 13 Pro в новых оттенках зеленого. Это должно стимулировать продажи базовой и Plus версии iPhone 14.

Сейчас iPhone 14 и iPhone 14 Plus доступны в пяти цветах – черный, красный, белый, синий и пурпурный. С точки зрения характеристик и других возможностей iPhone 14/14 Plus в новом ярко-желтом цвете не отличаются от других цветовых версий. Цена тоже осталась неизменной – от $799 и от $899 за iPhone 14 и iPhone 14 Plus. В США предзаказ стартует 10 марта, а в свободной продаже iPhone 14 и iPhone 14 Plus в желтом цвете появятся 14 марта. Когда они доберутся до Украины, пока неизвестно.

Теперь, когда появился желтый, цветовой гамме iPhone 14 явно не хватает еще одного оттенка, не правда ли?