Новости Устройства 03.01.2024 в 12:15 comment views icon

iPhone 16 не принесет существенных усовершенствований, — Barclays

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

iPhone 16 не принесет существенных усовершенствований, — Barclays

Apple представит iPhone 16 следующей осенью. Как ожидается, будут четыре новых модели, которые станут прямыми преемниками линейки iPhone 15. Однако в аналитической записке Barclays сообщается, что новые модели не будут иметь ничего исключительного, из-за чего Apple может столкнуться со спадом продаж в 2024 году.

Ценник на акции Apple снизился со $161 до $160, что не является большой разницей, о которой идет речь в новой аналитической записке Barclays, но дополнительная информация свидетельствует, что компания может испытывать некоторые трудности в течение 2024 года, передает Wccftech. Говорят, что ее основной генератор доходов, iPhone, переживает спад продаж, а iPhone 16 не предложит никаких убедительных обновлений, оправдывающих обновление.

Это довольно странно, потому что Apple обычно работает над тем, чтобы маркетологам было что прорекламировать и объяснить, почему пользователям нужен новый iPhone. И согласно утечкам, этот год не должен быть исключением. Возможно, Barclays подразумевает, что пользователи не воспримут «нововведения» серьезно.

Все, что известно об Apple iPhone 16 – улучшение камер, связи, охлаждения и искусственный интеллект

Завантаження коментарів...

Новости партнеров

Як працює сучасний беттинг і чому це безпечно. VBET Україна розвінчує міфи про ставки на спорт
Як вибрати IT-курси та написати резюме, яке помітять: поради від Jungle Courses
Хмарний сервер від FREEhost в оренду: датацентри в Україні та Польщі, тарифи від 253 грн/міс, техпідтримка

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить