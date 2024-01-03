iPhone 16 не принесет существенных усовершенствований, — Barclays

Apple представит iPhone 16 следующей осенью. Как ожидается, будут четыре новых модели, которые станут прямыми преемниками линейки iPhone 15. Однако в аналитической записке Barclays сообщается, что новые модели не будут иметь ничего исключительного, из-за чего Apple может столкнуться со спадом продаж в 2024 году.

Ценник на акции Apple снизился со $161 до $160, что не является большой разницей, о которой идет речь в новой аналитической записке Barclays, но дополнительная информация свидетельствует, что компания может испытывать некоторые трудности в течение 2024 года, передает Wccftech. Говорят, что ее основной генератор доходов, iPhone, переживает спад продаж, а iPhone 16 не предложит никаких убедительных обновлений, оправдывающих обновление.

Это довольно странно, потому что Apple обычно работает над тем, чтобы маркетологам было что прорекламировать и объяснить, почему пользователям нужен новый iPhone. И согласно утечкам, этот год не должен быть исключением. Возможно, Barclays подразумевает, что пользователи не воспримут «нововведения» серьезно.