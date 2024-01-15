Новости Устройства 15.01.2024 в 10:53 comment views icon

iPhone 16 и 16 Plus вероятно будут иметь 8 ГБ ОЗУ, а новый 5G-модем Qualcomm будут устанавливать только на модели iPhone 16 Pro

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Юрій Орос

Автор новин

iPhone 16 и 16 Plus вероятно будут иметь 8 ГБ ОЗУ, а новый 5G-модем Qualcomm будут устанавливать только на модели iPhone 16 Pro

Модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus следующего поколения от Apple будут оснащены 8 ГБ оперативной памяти вместо 6 ГБ в iPhone 15 и iPhone 15 Plus, согласно информации, которой поделился технологический аналитик Джефф Пу (Jeff Pu).

В исследовательской записке инвестиционной компании Haitong International Securities Пу подтвердил убеждение, что все модели iPhone 16 будут оснащены 8 ГБ оперативной памяти. Увеличение объема оперативной памяти должно способствовать повышению производительности многозадачности в iPhone, передает MacRumors.

Модельный ряд iPhone 15:

  • iPhone 15: 6 ГБ
  • iPhone 15 Plus: 6 ГБ
  • iPhone 15 Pro: 8 ГБ
  • iPhone 15 Pro Max: 8 ГБ

Модельный ряд iPhone 16, по данным Пу:

  • iPhone 16: 8 ГБ
  • iPhone 16 Plus: 8 ГБ
  • iPhone 16 Pro: 8 ГБ
  • iPhone 16 Pro Max: 8 ГБ

Пу также ожидает, что iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут поддерживать Wi-Fi 6E, работающий в диапазоне 6 ГГц, обеспечивая более высокую скорость беспроводной связи и уменьшая помехи сигнала при использовании совместимого маршрутизатора. В линейке iPhone 15 Wi-Fi 6E доступен только в моделях Pro. Ожидается, что Apple анонсирует линейку iPhone 16 в сентябре.

iPhone 16 і 16 Plus ймовірно матимуть 8 ГБ ОЗП, а 5G-модем Qualcomm встановлюватимуть лише на моделі iPhone 16 Pro

Другой инсайд от Джеффа Пу – модели iPhone 16 Pro будут оснащены модемом Snapdragon X75 от Qualcomm. Однако он ожидает, что стандартные iPhone 16 и iPhone 16 Plus сохранят модем Snapdragon X70, установленный во всех моделях iPhone 15.

Анонсированный в феврале 2023 года, Snapdragon X75 имеет улучшенную агрегацию операторов связи и другие технологические усовершенствования для более быстрой загрузки и выгрузки 5G по сравнению с X70. Комбинированный модем mmWave и 5G-трансивер с частотой до 6 ГГц занимает на 25% меньше места на печатной плате и потребляет на 20% меньше энергии.

Snapdragon X75 также поддерживает новейший стандарт 5G Advanced, описываемый как «следующая фаза 5G» и «эволюция к 6G». 5G Advanced будет включать в себя совершенствование искусственного интеллекта и машинного обучения для улучшения производительности 5G, а также расширит возможности 5G на дополнительные типы устройств и сценарии использования.

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Apple работает над собственным модемом 5G для iPhone с 2018 года, но проект столкнулся с проблемами в разработке, и ожидается, что модем будет анонсирован не ранее 2025 или позже. Тем временем Apple продлила соглашение с Qualcomm о создании 5G-модема до 2026 года.

Apple не успевает с разработкой 5G-модема, чтобы заменить плату Qualcomm в iPhone до 2026 года

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