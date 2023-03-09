iPhone почти не интересует людей старше 45 лет — исследование CIRP

Специалисты CIRP — компании, специализирующейся на маркетинговых исследованиях, решили узнать, как возраст человека влияет на его интерес к продукции Apple, в частности к iPhone, iPad и Mac.

Исследование показало, что iPhone в первую очередь привлекает молодых пользователей в возрасте от 18 до 44 лет. Собственно, это три примерно одинаковые группы, которые составляют почти три четверти от общего числа всех владельцев таких телефонов: 22% — от 18 до 24 лет, 27% — от 25 до 34 лет, и 23% — 35-44 года.

10% пользователей iPhone – это люди в возрасте 45-54 года, и что интересно, столько же – люди за 65 лет. 8% владельцев смартфонов Apple – это пользователи в возрасте 55-65 лет.

Схожие показатели в целом получили iPad и Mac. Но в случае с ПК возраст несколько критичнее, чем с iPhone — хотя компьютер, в отличие от смартфона, это продукт в первую очередь предназначенный для работы. Кроме того, на Mac почти нет игр, что могло бы сказаться на возрастных предпочтениях.

Источник: gadgettendency