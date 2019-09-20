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Использование мобильного интернета в роуминге Киевстар выросло почти в 2,5 раза, при этом количество роуминговых абонентов увеличилось всего на 13% [инфографика]

Использование мобильного интернета в роуминге Киевстар выросло почти в 2,5 раза, при этом количество роуминговых абонентов увеличилось всего на 13% [инфографика]

Использование мобильного интернета в роуминге Киевстар выросло почти в 2,5 раза, при этом количество роуминговых абонентов увеличилось всего на 13% [инфографика]


Оператор мобильной связи Киевстар заявли, что в летний период количество абонентов, которые пользовались услугами в роуминге выросло на 13% по сравнению с летом прошлого года. А за последние три года использование интернета в роуминге возросло в 16 раз.

При этом нынешним летом абоненты использовали почти в 2,5 раза больше мобильного интернета, в среднем один абонент загрузил в роуминге 615 МБ мобильного трафика.

Рейтинг самых популярных стран, где абоненты Киевстар пользовались роумингом этим летом, выглядит так:

  • Турция;
  • Польша;
  • Италия;
  • Испания;
  • Германия.

Интересно, что страны Европейского союза в этом году посетило на 20% больше абонентов Киевстар, чем годом ранее. В целом же оператор Киевстар предоставляет услуги международного роуминга в 195 странах на 5 континентах Земли.

Напомним, что весной текущего года Киевстар запустил услугу «Идеальный роуминг», с помощью которой можно уменьшить стоимость интернета в роуминге до 3,5 раз, других услуг – в 2 раза.

Источник: Киевстар

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