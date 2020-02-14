Исследование EasyPay: В терминалах украинцы чаще всего оплачивают мобильную связь, интернет и коммуналку [инфографика]





Украинская компания EasyPay провела исследование рынка платежных терминалов, в результате которого выяснилось, что наиболее востребованы бытовые услуги: мобильная связь, интернет и пополнение банковских карт наличными.

Топ 5 категорий в Украине по количеству транзакций, составленный по результатам исследования всего рынка небанковских терминалов, выглядит следующим образом:

Мобильная связь (30%) Интернет (25%) Пополнение банковской карты наличными (Cash2card) (25%) Телевидение (12%) Оплата коммунальных услуг (8%)

При этом поведение пользователей терминалов EasyPay немного отличается от общеукраинского портрета — в приоритете оплата интернета, коммунальных услуг, мобильной связи и переводы на карту. А на пятом месте категория «такси» — так водители оплачивают подключение к базе перевозчика и аренду автомобилей таксопарка.

Интернет (28%) Оплата коммунальных услуг (25%) Мобильная связь (17%) Пополнение банковской карты наличными (17%) Такси (13%)

Перечень услуг, которыми пользуются украинцы в терминалах, разнится от региона к региону. Так, в Киевской области наиболее используемые сервисы: пополнение карты, оплата мобильной связи и оплата кредитов (банки). В Одесской области популярны оплата мобильной связи, пополнение карты и оплата услуг Интернет. Пользователи из Львовской области в 2019 чаще всего пополняли карты, платили за мобильную связь и коммунальные услуги.

Как показывает исследование, большинство пользователей небанковских терминалов (как EasyPay, так и других операторов) молоды (26-35 лет) и чаще всего проживают в городах с населением более 100 тыс. человек, районных и областных центрах. Таких пользователей терминалов 39% от всего населения Украины. При этом, чем меньше населенный пункт, тем выше частота использования терминалов.

32,9% украинцев используют небанковские терминалы для платежей «часто» и «периодически». Еще 12% «иногда» пользуются сервисом. 45% населения Украины контактирует с терминалами хотя бы раз в несколько месяцев. Выбирают терминалы по причине удобного времени работы (или вовсе без ограничения по времени) — 40%; расположения терминала (рядом с домом, работой, магазином) — 35%; быстроты оказания услуги (не нужно стоять в очереди в кассу банка или почтовое отделение) — 25%.

По мнению EasyPay, основная причина роста популярности терминалов за последние несколько лет — неспособность традиционных финансовых учреждений и почтовых отделений оказать должный уровень сервиса. Как следствие — сокращение филиалов, только за 2019 год украинские банки закрыли 507 отделений, годом ранее сокращение структурных подразделений составило 980 отделений. В результате, точкой входа для украинцев становятся именно терминалы — они доступны, расположены в наиболее “проходимых” местах и предоставляют широкий спектр финансовых услуг.

Отметим, что компания EasyPay управляет крупнейшей в Украине сетью платежных терминалов. По состоянию на начало 2020 года, количество активных точек составляет более 14 000, а количество доступных сервисов превышает 3500. За год количество терминалов возросло более чем на 2000.

Источник: EasyPay