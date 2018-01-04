Исследователи предлагают использовать тепло человеческих тел для майнинга криптовалют – чтобы получить 1 биткоин в месяц потребуется 44 тыс. человек

Майнинг Bitcoin и поддержка сети криптовалюты является достаточно энергозатратным видом деятельности. По данным исследования, количество энергии, затрачиваемое на майнинг Bitcoin, уже превышает уровень энергопотребления 159 отдельных стран по всему миру (или совокупно 71 страны с наименьшим уровнем потребления). Кроме того, для проведения одной Bitcoin-транзакции требуется столько же энергии, сколько 10 домохозяйств используют на протяжении недели. Вся сеть потребляет больше энергии, чем такая страна, как Болгария. Другие криптовалюты тоже достаточно прожорливы. Например, вторая крупнейшая криптовалюта Ethereum требует столько же энергии, как отдельные средиземноморские страны.

Очевидно, что с ростом популярности криптовалют и повышением сложности расчётов для майнинга и обслуживания сети будет требоваться всё больше энергии. И в голландской организации IoHO (Institute of Human Obsolescence – Институт старения человека) решили заняться поиском альтернативных источников энергии для этих нужд. Но добывать электроэнергию предлагается не с помощью ветряков или солнечных батарей, а при помощи сбора тепловой энергии, выделяемой человеческим телом.

Отмечается, что взрослый человек выделяет около 100 Вт энергии в состоянии покоя. Около 80% от этой энергии теряется в качестве избыточного тепла тела. Исследователи полагают, что эту бесцельно теряемую энергию можно собирать и использовать для майнинга. Для этого предлагается использовать носимые массивы термоэлектрических генераторов, трансформирующих тепловую энергию в электрическую.

Начиная с 2015 года, в IoHO привлекли 37 добровольцев, которые потратили 212 часов времени на майнинг. Совокупно они выработали 127,2 Вт энергии. Это очень небольшой показатель. Фактически, исследователи научились собирать менее 1% выделяемой человеческим телом тепловой энергии. Так как количество полученной от людей энергии было небольшим, она была направлена на майнинг новых криптовалют (Vertcoin и Startcoin), требующих значительно меньше электричества, чем Bitcoin. При этом добровольцы получили 80% криптовалют, полученных благодаря их энергии, остальные 20% причитались институту.

Несмотря на то, что такая система не использовалась для майнинга Bitcoin, журналисты ресурса Motherboard подсчитали, какова была бы его эффективность и сколько потребуется человек для майнинга одной криптомонеты Bitcoin.

Условный майнинг предлагается вести на ASIC-системах Antminer S9. при нынешней сложности, один блок Antminer S9 способен заработать 0,6 биткоина в год, потребляя 1375 Вт энергии. Следовательно, нужно два блока, чтобы заработать 1,2 биткоина за год (не учитывая рост сложности вычислений на протяжении этого года), а энергопотребление, соответственно, уже составляет 2750 Вт. Учитывая, что система сбора энергии с человеческого тела позволяет вырабатывать 0,6 Вт в час, то для майнинга 1,2 биткоина потребуется, чтобы около 4600 человек, которые лежат неподвижно в режиме 24/7 и отдают тепловую энергию на нужды майнинга. Напоминает сцену из фильма «Матрица». С учётом нынешней стоимости Bitcoin, каждый из таких добровольцев смог бы заработать за год лежания около $3.

Показатели не ахти какие, но следует учитывать, что систему сбора тепловой энергии ещё есть куда совершенствовать. Если же удастся собирать все 80 Вт тепловых потерь человеческого тела, то за год один человек сможет выработать немногим более 700 тыс. Втч энрегии. Таким образом, для майнинга 1,2 биткоина потребуется всего лишь 34 человека. А пока что при нынешнем развитии технологий для майнинга 1 биткоина в месяц потребуется около 44 тыс. человек, отдающих свою тепловую энергию в режиме 24/7.

Источник: Motherboard