Из-за завышения числа предзаказов на электропикап Lordstown Endurance и других проблем из компании-производителя уволились генеральный и финансовый директор





В сегменте американских электропикапов намечается еще один неудачник, при этом как и в первом случае, речь идет о проекте, связанном с крупным автопроизводителем General Motors. Ранее на фоне скандала с Nikola компания GM отказалась покупать долю в стартапе и собирать электропикап Badger. Теперь же о существенных проблемах заявил стартап Lordstown Motors, который два года назад приобрел старую фабрику GM вблизи Лордстауна (Огайо).

Компания Lordstown Motors впервые рассказала об электропикапе Lordstown Endurance еще в 2019 году, раскрыв все технические характеристики и цены и начав собирать предзаказы. Изюминкой модели стали четыре электродвигателя в колесах суммарной мощностью 600 л.с. (440 кВт). Запас хода от батареи емкостью порядка 80 кВтч должен был составить не менее 200 миль (320 км) по измерительному циклу EPA.

Официальная презентация серийной версии электропикапа Lordstown Endurance состоялась в июне прошлого года. Производитель подтвердил розничную стоимость — $52,500 до налоговых льгот и $45,000 после них, а также объявил, что компании удалось собрать 14,000 предзаказов. Также производитель заявил, что поставки первым клиентам начнутся в январе 2021 года, а по итогам первого года продаж компании рассчитывает собрать порядка 20 тыс. электропикапов с потенциальным выходом на годовой объем 500 тыс. штук.

Однако, по состоянию на середину текущего года никто из клиентов так и не получил свой заказ. После объявления о достижении отметки в 100,000 предзаказов компанию уличили в значительном завышении данного показателя. Один из прототипов электропикапа полностью сгорел во время дорожных испытаний. На фоне таких новостей компания столкнулась с острой нехваткой оборотных средств и заявила, что не сможет выполнить обязательства без дополнительных инвестиций.





Вишенкой на торте проблем Lordstown Motors стал одновременный уход основателя и генерального директора Стива Бернса и финансового директора Хулио Родригеса. В компании попытались скрасить увольнение менеджмента заявлением о том, что оно плановое и связано с переходом от стадии исследований и прототипирования к серийному производству (а не с проблемами внутри компании), однако шансы на выхода электропикапа Lordstown Endurance на рынок все меньше и меньше.

Источник: Electrek