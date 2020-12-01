На фоне скандала с Nikola автопроизводитель General Motors отказался покупать долю в стартапе и собирать электропикап Badger (модель отменили, депозиты вернут)





Скандал с американским стартапом Nikola оказался настолько серьезным, что крупнейший американский автопроизводитель General Motors решил радикально пересмотреть условия сотрудничества.

Первоначально предполагалось, что GM получит 11% долю стартапа Nikola стоимостью $2 млрд и право назначить своего представителя совета директоров. В свою очередь Nikola получала доступ к технологиям, компонентам и экспертизе General Motors, включая батареи Ultium и водородные топливные ячейки Hydrotec. Ко всему прочему GM брал на себя разработку и производство электрического/водородного пикапа Nikola Badger.

Новый меморандум полностью отменяет соглашение, подписанное 8 сентября 2020 года. По его условиям General Motors предоставит стартапу свои электродвигатели и водородные топливные ячейки Hydrotec, которые будут устанавливаться в коммерческие грузовики Nikola (Class 7, Class 8 для перевозок на средние и длинные дистанции).

Nikola рассчитывает начать тестировать первые водородные прототипы грузовиков на реальных дорогах уже в конце 2021 года, второе поколение прототипов хотят вывести на тесты в первой половине 2022 года. Также партнеры обсуждают возможность использования батарей GM Ultium для батарейных электрогрузовиков седьмого и восьмого классов.

Электропикап Nikola Badger полностью вычеркнут из нового соглашения. Ну, а так как этот проект полностью зависит от OEM-партнерства, в Nikola решили полностью закрыть проект и вернуть депозиты, которые успели внести потенциальные заказчики в ходе предзаказов.

Напомним, что пикап Nikola Badger должен был выйти в двух версиях — батарейной (BEV alone) с батареей на 160 кВтч и запасом хода 480 км (300 миль) и водородно-батарейной (FCEV/BEV) с возможностью заправки водородом и запасом хода 960 км (600 миль). На бумаге в движение пикап приводился с помощью четырех двигателей в колесах пиковой/постоянной мощностью 900/455 л.с. с крутящим моментом 1330 Нм. В результате модель должна была разгоняться до 100 км/ч за 2,9 секунды, преодолевать 50-градусные подъемы и буксировать прицеп весом до 3,6 тонны. Серийное производство новинки должны были запустить в конце 2022 года.

Источник: Nikola