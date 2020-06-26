В США официально представили электропикап Lordstown Endurance с четырьмя двигателями в колесах мощностью 600 л.с. и запасом хода 320 км по цене от $52,5 тыс.

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Сегодня ночью в США состоялся официальный анонс весьма интересного электрического пикапа Lordstown Endurance, который готовится побороться за покупателей в весьма популярном у американцев сегменте (напомним, что такие же планы как минимум у Tesla, Ford, Rivian и Bollinger).

Несмотря на крупное часовое мероприятие, куда позвали даже вице-президента США Майка Пенса, производитель рассказал не так уж много новой информации (если не считать дизайн новинки).

Стало известно, что компания собрала уже более 14 тыс. предзаказов, поставки клиентам начнутся в январе 2021 года (ранее назывался декабрь 2020 года), при этом за первый полный год производства компания собирается произвести 20 тыс. электропикапов Lordstown Endurance.

Сборка модели и производство электродвигателей-колес Elaphe L-1500 будет проходить на бывшем заводе GM Lordstown Assembly в Огайо (США), который Lordstown Motors в 2019 году выкупила у General Mototrs за $20 млн. Стоимость электропикапа стартует с отметки $52,500, то есть конечный покупатель сможет приобрести ее за $45,000 с учетом федеральной налоговой скидки в $7,500.

Главной особенностью Lordstown Endurance выступают интегрированные в колеса электродвигатели суммарной мощностью 600 л.с. (440 кВт), которыми можно управлять раздельно, обеспечивая полный привод и контроль тяги. Емкость батареи пока так и не озвучили, но ожидается, что она составит порядка 70-80 кВтч (также неизвестно, будет ли у покупателя выбор из нескольких разных объемов).

А вот запас хода разработчики огласили — это будет «не менее 200 миль / 320 км» по измерительному циклу EPA. Заряд батареи до 95% емкости займет 10 часов от зарядки типа Level 2 (7 кВт, AC) или 0,5-1,5 часа от скоростной зарядки Level 3 (DC). Кстати, встроенный преобразователь обеспечивает режим зарядки всего 3,6 кВт (120 В, 30 А).

Таким образом, американцам остается дождаться нового года, чтобы получить в свое распоряжение один из доступных в США электрических пикапов.

Источник: InsideEV’s