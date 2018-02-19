Judy — кодовое название следующего флагмана LG, который получит 6,1-дюймовый дисплей MLCD+ с яркостью 800 кд/кв.м

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Как мы уже знаем, на грядущей выставке MWC 2018 компания LG не покажет преемника нынешней флагманской модели LG G6 (на фото выше). До недавнего времени считалось, что новинка может выйти в апреле, но новые данные говорят о более поздних сроках. Их источником выступает хорошо известный инсайдер Эван Блэсс (@evleaks).

По словам инсайдера, следующий флагман южнокорейской компании представят только в июне этого года и будет называться не LG G7, а иначе. То есть, похоже, что LG решилась-таки провести ребрендинг флагманской серии смартфонов G в этом году. Как именно будет называться представитель новой серии, пока неизвестно. Известно лишь, что разработка проходит под кодовым именем Judy.

Также сообщается, что внешней новинка будет сильно отличаться от последних флагманских моделей компании. В основном благодаря своему огромному экрану Full Vision диагональю 6,1 дюйма с соотношением сторон 18:9. В экране устройства будет использоваться так называемая панель MLCD+ с RGBW-пикселями.

Эта схема расположения субпикселей от классической отличается субпикселями белого цвета (буква W в названии), благодаря чему обеспечивает более высокая яркость. В данном случае максимальная яркость будет достигать 800 кд/кв.м. Также упоминается поддержка HDR10 и сниженное энергопотребление (в сравнении с экранами IPS экономия составит ощутимые 35%).

Роль аппаратной платформы отведена Qualcomm Snapdragon 845. Оперативной памяти в устройстве будет 4 ГБ, тогда «негласным стандартом» для флагманов уже можно считать 6 ГБ. Да, целесообразность наделения смартфонов огромным объемом ОЗУ все еще под большим вопросом, но все же.

Среди других особенностей будущего флагмана LG упоминается сдвоенная основная камера с 16-мегапиксельными сенсорами и стеклянными объективами, стереодинамики, защищенный по стандартам MIL-STD-810G и IP68 корпус, поддержка беспроводной зарядки и ИИ-возможности.

То, что LG представит свой новый флагман только в июне, предполагает, что его глобальные продажи в лучшем случае начнутся в июле.

Источник: VB