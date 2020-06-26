К 2023 году игровая индустрия перевалит за $200 млрд, а число геймеров превысит 3 млрд человек [Прогноз Newzoo]





Аналитики Newzoo подготовили свежий прогноз ситуации на мировом рынке видеоигр вплоть до 2023 год. В нем аналитики попытались оценить влияние на указанный рынок пандемии COVID-19.

Аналитики ожидают, что к концу этого года общее число геймеров во всем мире достигнет 2,7 млрд человек, а к 2023-му оно превысит трехмиллиардный рубеж. Это соответствует совокупным темпам годового роста (compound annual growth rate; CAGR) в 5,6% за период с 2015-го по 2023-й.

Говоря о платформах, по оценке аналитиков, количество игроков, предпочитающих мобильные игры, в этом году составит 2,5 млрд человек, число любителей консолей вырастет до 0,88 млрд человек, а число игроков, предпочитающих ПК, — до 1,3 млрд человек.

Если говорить о регионах, самым геймерским останется Азиатско-Тихоокеанский регион, его доля по итогам года составит 54% (прогнозируемый рост в 4,9%). Средний Восток, Африка и Европа (регион EMEA) «застрянут» на 14%, хотя в Среднем Востоке и Африке число игроков, как ожидается, удвоится в сравнении с предыдущим годом. На Америку припадет 18% от общего количества игроков в мире, причем Латинская Америка соберет 10% и покажет вдовое более высокие темпы роста.

Прогноз Newzoo по темпам роста выручки еще выше, чем по пользовательской базе — все благодаря COVID-19, оказавшей благоприятное влияние на рынок. Показатель среднегодового темпа роста CAGR оценивается в 9,6% за период с 2013-го по 2023-й. Если по итогам 2020-го ожидается оборот в $159,3 млрд, то к 2023-му выручка должна превысить $200 млрд.

Также в отчете приводится оценка по игровым подписочным сервисам вроде Xbox Game Pass, Xbox Live Gold, PlayStation Plus, EA Access и новоиспеченного Nintendo Switch Online. Аналитики ожидают, что в 2020 году их общая выручка составит $5,8 млрд, что должно соответствовать 13% от общей выручки рынка игровых консолей или около 4% совокупной выручки всего рынка.

В Newzoo не ожидают особого роста выручки игровых подписочных сервисов в ближайшие три года. При этом они прогнозируют 2% сокращение выручки с продаж физических носителей и 1% сокращение от продаж цифровых копий игр. При этом внутриигровые покупки к 2023 году вырастут до 77%, тогда как по итогам этого года ожидается рост на 74%.

Источник: wccftech