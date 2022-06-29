К 50-летию Atari выйдет коллекция Atari 50: The Anniversary Celebration – набор из более 90 классических игр для современных платформ

Atari исполняется 50 лет, и чтобы отпраздновать это событие, компания в сотрудничестве с Digital Eclipse создала новую юбилейную коллекцию, которая охватывает пять десятилетий игровой истории. Набор игр получил несколько громоздкое название Atari 50: The Anniversary Celebration и большой набор игр – более 90.

Помимо классических игр в Atari 50: The Anniversary Celebration также доступно 6 новых проектов, «навеянных классикой». В состав коллекции входят игры для консолей 2600, Jaguar и Lynx, а также архивные фотографии, изображения и даже интервью.

«Когда дело доходит до эмуляции или возвращения классики, или какого-либо ремастеринга или переосмысления, я не знаю, есть ли кто-нибудь, кто делает это лучше, чем Digital Eclipse, поэтому они всегда были нашим основным выбором», — сказал генеральный директор Atari Уэйд Розен.

Коллекция Atari 50: The Anniversary Celebration выйдет в ноябре и будет распространяться на всех современных платформах, включая ПК, PS4, PS5, Xbox, Nintendo Switch и Atari VCS.

Источник: The Verge