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К «Дню Украинской Государственности» представили трейлер военного экшена «Снайпер. Белый Ворон” (премьера 24 августа)

К «Дню Украинской Государственности» представили трейлер военного экшена «Снайпер. Белый Ворон” (премьера 24 августа)

К Дню Украинской Государственности представили трейлер военного экшена «Снайпер. Белый Ворон” Марьяна Бушана, основанного на реальных событиях. Это история о пацифисте Николае, который с началом войны на Донбассе в 2014 году, несмотря на собственные принципы и предубеждения, учится снайперскому делу и идет защищать свою землю от россиян.

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В трейлере авторы показывают мирную, беззаботную жизнь экопоселенца Николая Вороненко, мгновенно разрушающуюся с приходом россиян на украинские земли. Напряжение и неизбежность сопровождают героя на его пути к восстановлению справедливости и победы.

“Мы завершили снимать “Ворона” в 2020 году и не могли подумать, что кадры, снятые зимой, окажутся несколько пророческими – что 24 февраля 2022 года изменит жизнь каждого украинца, разделив ее на “до” и “после”. Уверен, что выход фильма, приуроченный ко Дню Независимости, – это правильный шаг, ведь сейчас на кону наша Независимость и Свобода. Верим, что наше кино еще раз напомнит, что война постучала в мирные украинские дома еще 8 лет назад и все это время украинские воины мужественно защищают нашу землю – так же как и наш Снайпер”, – делится Артем Денисов, продюсер ленты.

В ролях снялись Павел Алдошин, Марина Кошкина, Андрей Мостренко, Роман Семисал, Олег Драч, Роман Ясиновский, Олег Шульга. Соавтором сценария выступил Марьян Бушан, прошедший теоретический курс по снайпингу для погружения в тему, а скрипт-докторшей стала гуру мирового сценарного искусства Линда Сегер. В ее работе – ряд бестселлеров по сценарному искусству и более 2000 сценарных консультаций. Ранее фильм выходил в ограниченном прокате в странах Балтии (Латвии, Литве, Эстонии) и США.

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«Снайпер. Белый Ворон» – первая украинская лента военной тематики, которая выходит в широкий национальный прокат с начала полномасштабного вторжения. Премьера фильма состоится 24 августа, специально ко Дню Независимости Украины, во всех открытых кинотеатрах страны.


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