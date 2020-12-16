Кабмин изменил порядок госрегистрации транспортных средств в Украине, теперь это можно сделать через Электронный кабинет водителя

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Правительство Украины изменило порядок государственной регистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств. Соответствующее постановление Кабинет Министров принял сегодня, 16 декабря 2020 года, сообщил Министр внутренних дел Арсен Аваков.

Постановление дает возможность подать заявление и документы, необходимые для получения номерных знаков и регистрационных номеров через Электронный кабинет водителя или Единый государственный портал админуслуг.

Кроме того, документ предусматривает недопущение отчуждения транспортных средств у владельцев, в отношении которых содержатся сведения в Государственном реестре должников. Он также упрощает процедуры осмотра транспортных средств при государственной регистрации, перерегистрации и снятия их с учета.

Напомним, что недавно Правительство поддержало законопроект по изменению правила выдачи номерных знаков для транспортных средств. Проектом закона предлагается передать изготовление номерных знаков для транспортных средств, подлежащих государственной регистрации, и номерных знаков для разовых поездок, субъектам хозяйствования.

Источник: МВД